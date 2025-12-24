قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يدعو لصلاة الاستعداد ضمن طقوس قداس الميلاد

ميرنا رزق

بدأت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية منذ قليل، قداس عيد الميلاد المجيد الذي يترأسه المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية.

طقوس قداس العيد

ضمن طقوس قداس العيد، دعا رئيس الأساقفة جميع المؤمنين للبدء في صلاة الاستعداد بعد أن رنم كورال الكاتدرائية "اليوم ولد المسيح، اليوم جاء المخلص، المجد لله في الأعالي" هذا هـو اليـوم السعيد فلتفرح الشعوب"

وفي صلاة الاستعداد ردد الحاضرون: إلهنا القادر على كل شيء، الذي كل شيء مكشوف لديه، وكل رغبة معلومة عنده، ولا تخفي عليه خافية، طهر أفكار قلوبنا بإلهام روحك القدوس، لنحبك حبًا تامًا ونعظم اسمك الأقدس".

الجدير بالذكر أن رئيس الأساقفة استقبل منذ قليل عددا من كبار الزوار والموفدين من قبل الدولة والأزهر الذين حضروا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

كانت الكنيسة الأسقفية تزينت بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي يترأسه المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب بالإضافة إلى لغة الإشارة المصرية.

كاتدرائية جميع القديسين كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية قداس عيد الميلاد الدكتور سامي فوزي الميلاد الكنيسة الأسقفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

