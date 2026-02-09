قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ دمياط يشارك باحتفالات العيد القومي الـ 776 لمحافظة الدقهلية

زينب الزغبي


وصل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ونائبته المهندسة شيماء الصديق ، مساء اليوم، إلى محافظة الدقهلية،  للمشاركة فى احتفالاتها بالعيد القومى ، حيث كان في استقبالهما اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

جاء ذلك بحضور الفريق أسامة عسكر مستشار فخامة السيد الرئيس،  و الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية و اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية واللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ والمهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية و الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة والأستاذ الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط

هذا وقد تقدم " محافظ دمياط " بخالص التهانى إلى اللواء مرزوق وقيادات محافظة الدقهلية وأبنائها ، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى ال776 ، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية ، وأكد عن عمق العلاقات بين محافظتى دمياط والدقهلية ، كما أعرب عن خالص امنياته للمحافظة وأبنائها بدوام التقدم والازدهار تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

فيما وقد تضمن الاحتفال الذى أُقيمت فاعلياته بقصر ثقافة المنصورة عدد من الفقرات الفنية والثقافية والغنائية ، كما أهدى اللواء طارق مرزوق درع المحافظة إلى الدكتور أيمن الشهابى تأكيدًا على العلاقات الوطيدة بين المحافظتين .

