البابا تواضروس: عيد الميلاد عيد إعلان محبة الله للإنسان

البابا تواضروس والأنبا إبراهيم إسحق
البابا تواضروس والأنبا إبراهيم إسحق
ميرنا رزق

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الخميس، مقر بطريركية الأقباط الكاثوليك بكوبري القبة، وبرفقته وفد كنسي، وذلك لتهنئة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر،  بمناسبة عيد الميلاد المجيد، الذي تحتفل به عدد من الكنائس المسيحية اليوم (٢٥ ديسمبر).

التهنئة بعيد الميلاد 

كان في استقبال قداسة البابا إلى جانب غبطة البطريرك، عدد من مطارنة مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والكهنة، والراهبات.

وأعرب غبطة البطريرك إبراهيم إسحق عن سعادته بزيارة قداسة البابا مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات ليست لمجرد المجاملة وإنما هي جزء من شهادتنا المشتركة للمسيح أمام العالم.

ومن جهته أشار قداسة البابا تواضروس إلى أن عيد الميلاد هو عيد إعلان المحبة محبة الله للإنسان، معربًا عن أمنياته أن يكون العام الجديد ملئ بالمحبة والخير والسعادة.

تكون الوفد المرافق لقداسة البابا من أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، والسكرتير المساعد للمجمع المقدس، والراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب قداسة البابا، والقمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، والدكتور جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والشماس چوزيف رضا من سكرتارية قداسة البابا.

