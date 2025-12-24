قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برئاسة الحية.. وفد من حماس يلتقي وزير الخارجية التركي في أنقرة
الوطنية للانتخابات: الفئات الأكثر تصويتا بإعادة الدوائر الملغاة من 31 حتى 50 عاما
تشكيل الكاميرون أمام الجابون في كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى: المواطن يستحق أن يستقبل 2026 بأجر مختلف ومعيشة أفضل
جيش الاحتلال: انفجار رفح نتيجة عبوة ناسفة زرعتها حماس.. وقيادي: مخلفات الحرب
صدي البلد يكرم طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق
برلماني لبناني سابق: بلدنا يعاني من هجرة العقول.. وجيل الشباب أثبت وعيه السياسي
وما زال البحث جاريا.. هيفاء وهبي آخر ضحايا الفبركة.. من فعلها؟
خلق ذرائع.. وزير فلسطين سابق: إسرائيل تسعى للإبقاء على احتلال قطاع غزة
قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز بكأس عاصمة مصر
أحمد موسى: الدولة أعدت منظومة جديدة في القطارات والسكك الحديدية
أحمد موسى: «البرادعي» كان «بيتخنق» من العشوائيات.. والدولة أقامت 1.5 مليون ونصف وحدة سكنية|فيديو
أخبار البلد

رئيس الكنيسة الأسقفية: حين تقودنا النجمة إلى مذود نكتشف حضور الله الحقيقي

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي
ميرنا رزق

ترأس اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد، بحضور قساوسة الكنائس الأسقفية بمصر، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

قداس عيد الميلاد

وقال رئيس الأساقفة في عظته: ماذا يحدث عندما تتبع نجمًا وتجد مذودًا؟ كثيرًا ما نعيش فجوة مؤلمة بين ما نتوقعه وما نواجهه فعليًا؛ نخطط وننتظر أمورًا عظيمة، ثم نفاجأ بواقع مختلف يترك في داخلنا إحباطًا وحيرة. هذا ما اختبره المجوس أيضًا؛ فقد تبعوا نجمًا منتظرين ملكًا في قصر، فإذا بهم يقفون أمام مذود في إسطبل. لكنهم لم يسمحوا لصدمة الواقع أن توقفهم، بل حوّلوا خيبة الأمل إلى لقاء إلهي، فرأوا في بساطة المكان حضور الله الحقيقي، واكتشفوا أن الله يعمل أحيانًا في أماكن لا تخطر على البال.

واستكمل قائلًا: علّمنا المجوس ثلاث حقائق روحية عميقة؛ أولًا، البحث عن الله في كل الظروف، سواء في القصر أو في المذود، لأن الله حاضر حتى في أكثر اللحظات ظلمة وألمًا. ثانيًا، تقديم أفضل ما لدينا لله مهما خالفت الظروف توقعاتنا؛ فقد قدم المجوس ذهبهم ولبانهم ومرّهم، معلنين أن العبادة الحقيقية لا ترتبط بكمال المشهد، بل بصدق القلب. وثالثًا، الطاعة التي تغيّر الاتجاه، إذ عاد المجوس من طريق آخر بعد لقائهم بالمسيح، معلنين أن اللقاء الحقيقي مع الله يبدّل المسار ويجدد الحياة.

واختتم قائلًا: هكذا يدعونا عيد الميلاد أن نرى الله وسط واقعنا، وأن نحوّل الإحباط إلى رجاء، والألم إلى شركة، والتوقعات المنكسرة إلى مواعيد إلهية. قد لا نجد ما حلمنا به، لكننا سنجد ما هو أعظم: حضور المسيح نفسه، الذي يشرق نوره في الظلمة ويمنح سلامًا يفوق كل عقل. فحين نبحث عن الله، ونقدّم له أفضل ما لدينا، ونطيع صوته، يبدأ الميلاد الحقيقي في قلوبنا.

رئيس الأساقفة رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي عيد الميلاد المجيد الكنائس الأسقفية المجوس

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

السباح الراحل يوسف محمد

خلال ساعات.. إقالة ياسر إدريس من رئاسة اتحاد السباحة وتعيين لجنة مؤقتة

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية

تعادل بطعم الإثارة بين كهرباء الإسماعيلية والاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر

شباب بيراميدز

قائمة شباب بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس العاصمة

مصطفي محمد

مصطفى محمد حالته تحسنت بشكل كبير في الساعات الماضية

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

المتهم

القبض على شخصين إستعرضا بدرجاتهم النارية بالفيوم

نفي

قديم وتم فحصه.. حقيقة فيديو تحدث فرد شرطة مع مواطنين بطريقة غير لائقة بأسيوط

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

