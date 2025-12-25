زيارة محبة في عيد الميلاد بين قداسة البابا وبطريرك الروم الأرثوذكس.. شاهد

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الخميس، قداسة البطريرك ثيؤدوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد، الذي حل اليوم بحسب التقويم الغربي.

التهنئة بعيد الميلاد

وزار قداسة البابا بعد ظهر اليوم، مقر بطريركية الروم الأرثوذكس، بمنطقة الحمزاوي بالقاهرة، ورافقه وفد كنسي، حيث هنأ غبطة البطريرك والمطارنة، بهذه المناسبة.

وتم تبادل كلمات التهنئة والمحبة بين قداسة البابا وغبطة البطريرك.

وقدم قداسة البطريرك لقداسة البابا هدية عبارة عن أيقونة لآباء مجمع نيقية بينما أهداه قداسة البابا نموذج لمنارة الإسكندرية مدون عليها نص قانون الإيمان النيقاوي مكتوب فيه كل عبارة من نص القانون بإحدى اللغات الحية.

رافق قداسة البابا خلال زيارة التهنئة أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، والسكرتير المساعد للمجمع المقدس، والراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب قداسة البابا، والقمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، والدكتور جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والشماس چوزيف رضا من سكرتارية قداسة البابا.