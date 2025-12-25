قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار أسوان.. استعدادات نهائية لزيارة البابا تواضروس وأعياد الميلاد ورأس السنة واحتفالات بذوى الهمم

محمد عبد الفتاح

احداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق : 24/12/2025 .

فقد فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان العاملين بمدرسة عبد العظيم فضل الإبتدائية بقرية غرب أسوان ، والتى تضم 302 تلميذ وتلميذه داخل 9 فصول .

ويأتى ذلك فى إطار حرصه المستمر على متابعة منظومة العمل داخل المؤسسات التعليمية لتوفير بيئة دراسية آمنة ومتكاملة لأبنائه الطلاب .

وقرر محافظ أسوان صرف مكافأة مالية لمديرة المدرسة عواطف أحمد ، وأيضاً العاملين بها وذلك تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب حيث تم الإشادة بالمستوى الراقى والحضارى للنظافة العامة وجاهزيتها بشكل متميز من كل خلال وضع اللمسات الجمالية بها بما ينعكس بالإيجاب على أبنائنا الطلاب فى زيادة التحصيل الدراسى .


محافظ أسوان يقرر صرف مكافأة مالية لمديرة مدرسة والعاملين بها

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة ميدانية موسعة لتفقد عدد من المواقع الحيوية بمحيط معبد فيله ، شملت مداخل المعبد والشوارع المؤدية إليه ، فضلاً عن المنطقة المحيطة بالطريق والمداخل والمخارج لكوبرى الخزان البديل وذلك لمتابعة الأعمال الجارية لرفع الكفاءة وتنفيذ مشروعات التطوير والتجميل .

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها محافظة أسوان للإستعداد لإستقبال أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة .

أسوان تستعد لأعياد الميلاد ورأس السنة.. تشديدات لتنفيذ أعمال الرصف وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة.. ووضع اللمسات الجمالية من أعمال الدهانات والإنارة الحديثة

جهود متنوعة

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على المشاركة فى فعاليات الإحتفالية التى نظمتها المحافظة بمناسبة اليوم العالمى لذوى الإحتياجات الخاصة، والتى أقيمت بقاعات مكتبة مصر العامة ، وبالتعاون بين مدارس التربية الخاصة بالتربية والتعليم ، ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة ، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية.

ويأتى ذلك فى إطار الإهتمام المتواصل الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأبنائه من ذوى الهمم تحت شعار " قادرون باختلاف " .

محافظ أسوان يشارك في فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة.. شاهد

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بمدينة إدفو ، وذلك فى إطار إستكمال الإستعدادات والتجهيزات الجارية لإستقبال الزيارة المرتقبة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لمحافظة أسوان خلال الشهر المقبل. 


استعدادات نهائية لزيارة البابا تواضروس الثانى لأسوان الشهر المقبل.. تعرف عليها

