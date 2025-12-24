قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم: البكالوريا تحقق العدالة بين المدارس والتابلت مستمر لطلاب الحكومية
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
أول تحرك من «المهن التمثيلية» بعد واقعة تصوير الفنانة ريهام عبدالغفور
موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر
مزاعم الاحتلال.. إسرائيل تكشف تفاصيل عن اغتيال مسؤول مالي كبير بحماس
مبادرة إدريس لإنقاذ السودان.. هل تنجح الدبلوماسية المدنية أمام المدافع؟
تخفيف الحكم على سوزي الأردنية إلى 6 أشهر في تهمة نشر فيديوهات خادشة
مصرع شخص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص بأسوان
نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور
الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الحكومة توافق على المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
فؤاد بدراوي لـ"صدى البلد": تنازلت عن ترشحي لرئاسة الوفد بعد إعلان السيد البدوي خوض الانتخابات
أسوان تستعد لأعياد الميلاد ورأس السنة.. تشديدات لتنفيذ أعمال الرصف وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة.. ووضع اللمسات الجمالية من أعمال الدهانات والإنارة الحديثة

محمد عبد الفتاح

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة ميدانية موسعة لتفقد عدد من المواقع الحيوية بمحيط معبد فيله ، شملت مداخل المعبد والشوارع المؤدية إليه ، فضلاً عن المنطقة المحيطة بالطريق والمداخل والمخارج لكوبرى الخزان البديل وذلك لمتابعة الأعمال الجارية لرفع الكفاءة وتنفيذ مشروعات التطوير والتجميل .

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها محافظة أسوان للإستعداد لإستقبال أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة .

وقد رافق المحافظ خلال جولته معاونه اللواء ياسر عبد الشافى ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المعنية .

حيث وجه الدكتور إسماعيل كمال إلى سرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية بما يليق بالمكانة التاريخية والسياحية للموقع ، خاصة مع تزايد حركة المواطنين والأفواج السياحية خلال فترة الأعياد .

أعياد الميلاد

وشدد المحافظ على ضرورة الإلتزام الكامل بإعادة الشىء لأصله ، ورفع التراكمات والمخلفات فيما يخص أى أعمال حفر أو إصلاح أو صيانة لشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى ، على أن يعقب مباشرة تنفيذ أعمال الرصف وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة ، مع وضع اللمسات الجمالية من أعمال الدهانات والإنارة الحديثة بما يساهم فى إضفاء المظهر الحضاري والجمالى اللائق بهذه المحافظة العريقة .

كما كلف محافظ أسوان بأن يتم تعميم هذه التوجيهات على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة لضمان تحقيق أعلى معدلات الجاهزية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين ، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة البنية التحتية تماشياً مع توجهات الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة .

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

منتخب مصر

محلل رياضي: فرصة تتويج منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا «مليون%»

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

مشغولات ذهبية

مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

