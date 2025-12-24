أسوان تستعد لأعياد الميلاد ورأس السنة.. تشديدات لتنفيذ أعمال الرصف وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة.. ووضع اللمسات الجمالية من أعمال الدهانات والإنارة الحديثة

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة ميدانية موسعة لتفقد عدد من المواقع الحيوية بمحيط معبد فيله ، شملت مداخل المعبد والشوارع المؤدية إليه ، فضلاً عن المنطقة المحيطة بالطريق والمداخل والمخارج لكوبرى الخزان البديل وذلك لمتابعة الأعمال الجارية لرفع الكفاءة وتنفيذ مشروعات التطوير والتجميل .

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها محافظة أسوان للإستعداد لإستقبال أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة .

وقد رافق المحافظ خلال جولته معاونه اللواء ياسر عبد الشافى ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المعنية .

حيث وجه الدكتور إسماعيل كمال إلى سرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية بما يليق بالمكانة التاريخية والسياحية للموقع ، خاصة مع تزايد حركة المواطنين والأفواج السياحية خلال فترة الأعياد .

أعياد الميلاد

وشدد المحافظ على ضرورة الإلتزام الكامل بإعادة الشىء لأصله ، ورفع التراكمات والمخلفات فيما يخص أى أعمال حفر أو إصلاح أو صيانة لشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى ، على أن يعقب مباشرة تنفيذ أعمال الرصف وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة ، مع وضع اللمسات الجمالية من أعمال الدهانات والإنارة الحديثة بما يساهم فى إضفاء المظهر الحضاري والجمالى اللائق بهذه المحافظة العريقة .

كما كلف محافظ أسوان بأن يتم تعميم هذه التوجيهات على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة لضمان تحقيق أعلى معدلات الجاهزية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين ، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة البنية التحتية تماشياً مع توجهات الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة .