تعرف على أسماء مصابي ومتوفي حادث انقلاب سيارة ميكروباص في أسوان

نستعرض قائمة بأسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقرية قرتة ثالث التابعة لمركز نصر النوبة بأسوان، وهو الذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 18 آخرين.

وضمت قائمة أسماء المصابين كل من “محمد .ش.ي سنة ، و فاطمة . م 25 سنة ، ولودى. م 12 سنة ، وشعيب . ت 3 سنوات ، وعلى . إ 73 سنة ، وأسعد . ع 6 سنوات ، وحياة . م ، ونجاح . م ، وحنان . م 30 سنة ، وعبد القادر . ذ 6 سنوات ، وهبه . ذ 4 سنوات ، والصاوى . ك 16 سنة، ودار السلام . م 21 سنة، وعبدالفتاح . ى سنة، ومريم . إ 16 سنة ، فيما لقي صغير مصرعه يدعي الخيري . أ 4 شهور”.

وأفاد بيان لمديرية الصحة بأسوان، بأنه تم نقل المصابين إلى مستشفى كوم امبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وفقًا لحالتهم الصحية.

وأوضح البيان أنه تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم امبو العمومية، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتم تحرير محضر بالحادث، وجارٍ إخطار الجهات المعنية للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.