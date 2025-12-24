محافظ أسوان يشارك في فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة.. شاهد

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على المشاركة فى فعاليات الإحتفالية التى نظمتها المحافظة بمناسبة اليوم العالمى لذوى الإحتياجات الخاصة، والتى أقيمت بقاعات مكتبة مصر العامة ، وبالتعاون بين مدارس التربية الخاصة بالتربية والتعليم ، ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة ، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية.

ويأتى ذلك فى إطار الإهتمام المتواصل الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأبنائه من ذوى الهمم تحت شعار " قادرون باختلاف " .

وشهدت الفعاليات قيام محافظ أسوان بتسليم ٦٨ سماعة أذن لأبنائه من ذوى الإعاقة السمعية ، والمقدمة كإهداء من مؤسسة " أى إند مصر " لرعاية وتنمية المجتمع ، بمشاركة محمد هاجر المدير التنفيذى للمؤسسة فى خطوة تعكس التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لدعم هذه الفئة المهمة من أبناء المجتمع .

وعقب ذلك إفتتح المحافظ معرض المشغولات والمنتجات اليدوية ، والذى ضم باقة متميزة من الأعمال الفنية والإبداعية التى تعبر عن طاقات ومواهب ذوى القدرات الخاصة ، وتؤكد قدرتهم على العطاء والإبداع .

اليوم العالمى لذوى الإحتياجات الخاصة

وفى ختام الإحتفالية شاهد الدكتور إسماعيل كمال الفقرات الفنية المتنوعة التى قدمها طلاب مدارس التربية الخاصة ، وسط مشاركة متميزة من أولياء الأمور ، والتى شملت تلاوة من القرآن الكريم ، وعرض فقرات إستعراضية وغنائية لطلاب مدارس الصم والبكم والتربية الفكرية ، إلى جانب فقرات شعرية نالت إعجاب الحضور .

ومن جانبه أعرب محافظ أسوان عن سعادته البالغة بما شهده من تنوع فى الإبداعات الفنية والفكرية لذوى الهمم ، مؤكداً على حرص أجهزة الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة على رعاية هذه الفئة ، والعمل المستمر على إدماجهم فى المجتمع ، وصقل مهاراتهم ، وإكتشاف مواهبهم وتنميتها .

مقدماً شكره وتقديره لأسر طلاب ذوى الإحتياجات الخاصة ، وأيضاً للمعلمين والعاملين بمدارس التربية الخاصة تقديراً لجهودهم الكبيرة فى توفير الرعاية والأمان والدعم النفسى والتعليمى لأبنائهم ، وبالتوازى فإن محافظة أسوان جاهزة دائماً لتقديم كافة أوجه الدعم لإستثمار طاقاتهم الإيجابية فى أعمال نافعة تعود بالنفع على المجتمع والوطن .

وفى لفتة تقديرية تم إهداء دروع تذكارية لمحافظ أسوان من مؤسسة " أى إند مصر " ، وعدد من المبادرات تقديراً لرعايته الكريمة ودعمه المتواصل لمختلف الفعاليات والأنشطة، واهتمامه بذوى الإحتياجات الخاصة.