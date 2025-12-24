محافظ أسوان يقرر صرف مكافأة مالية لمديرة مدرسة والعاملين بها

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان العاملين بمدرسة عبد العظيم فضل الإبتدائية بقرية غرب أسوان ، والتى تضم 302 تلميذ وتلميذه داخل 9 فصول .

ويأتى ذلك فى إطار حرصه المستمر على متابعة منظومة العمل داخل المؤسسات التعليمية لتوفير بيئة دراسية آمنة ومتكاملة لأبنائه الطلاب .

مكافأة

وقرر محافظ أسوان صرف مكافأة مالية لمديرة المدرسة عواطف أحمد ، وأيضاً العاملين بها وذلك تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب حيث تم الإشادة بالمستوى الراقى والحضارى للنظافة العامة وجاهزيتها بشكل متميز من كل خلال وضع اللمسات الجمالية بها بما ينعكس بالإيجاب على أبنائنا الطلاب فى زيادة التحصيل الدراسى .

وأكد المحافظ على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى أهمية قصوى لتطوير العملية التعليمية ورفع كفاءتها ، وأن الجدية والإخلاص فى العمل هما السبيل الأمثل لتوفير مناخ تعليمي يساعد الطلاب على الإنتظام فى الدراسة ، وتحقيق التفوق العلمى الذى يمكنهم من المنافسة على المراكز المتقدمة فى مختلف المراحل التعليمية .