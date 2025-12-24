قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«باب الخلق» الأقرب لقلبي.. محمود سعد يكشف كواليس برنامجه الأهم في مسيرته|فيديو
رئيس مجلس النواب الليبي ينعى الفريق أول محمد الحداد
محلل رياضي: فرصة تتويج منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا «مليون%»
«مشوّه.. لاعب عادي».. أسامة حسن يُثير الجدل بشأن عرض برشلونة لحمزة عبدالكريم
«الخطيب» تواصل معي.. أحمد شعبان يكشف كواليس فشل انضمامه للأهلي | فيديو
أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء 24-12-2025
الفراعنة لن ينسوا رقم 3.. إعلامي: إنجازات محمد عبدالوهاب محفورة في الذاكرة
خارطة طريق لمصر 2030.. مؤتمر MEPCON بأسوان يؤكد دور الجامعات في التحوّل للطاقة الذكية|تفاصيل
فصل الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ .. اليوم
دعاء الفجر لتيسير كل ضائقة والفرج القريب.. لا تفوت أكثر أوقات اليوم بركة
الأرصاد تُطلق إنذارا: شبورة مائية كثيفة تضرب شمال البلاد والقاهرة اليوم
أسلحة ومرتبات شهرية.. تفاصيل صادمة عن الدعم الإسرائيلي السري لـ «الدروز» في سوريا
أخبار أسوان: شكر للرئيس السيسي لتنفيذ مشروعات «حياةكريمة».. ومتابعة ميدانية وحوار مجتمعي.. وإتاحة خدمة التصديق بمكاتب البريد

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها .

أهالى قرية غرب أسوان يشكرون الرئيس السيسى لتنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية بمبادرة "حياة كريمة "

قدم أهالى قرية غرب أسوان خالص شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لما تشهده قريتهم من تنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وفى مقدمتها توصيل خدمة الصرف الصحى لتتحول أحلامهم التى طال إنتظارها لسنوات طويلة إلى واقع ملموس.

مقدمين شكرهم أيضاً للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لحرصه على المتابعة المستمرة من خلال الجولات الميدانية واللقاءات المباشرة مع المواطنين للتعرف على مشاكلهم وشكواهم ، وإستجابته الفورية وتدخله لوضع الحلول العاجلة للعديد من المطالب الجماهيرية. 

محافظ أسوان: إتاحة خدمة التصديق على المستندات عبر مكاتب البريد

أكد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والهيئة القومية للبريد لإتاحة خدمة التصديق على المستندات من خلال مكاتب البريد داخل المحافظة دون الحاجة إلى السفر للقاهرة .

ويأتى ذلك فى خطوة جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية. 

 وأشار المحافظ بأن المواطن يمكنه التوجه إلى أقرب مكتب بريد لتسليم المستندات المطلوب التصديق عليها حيث يتولى مندوب البريد نقلها إلى مكتب تصديقات وزارة الخارجية بأسوان أو أقرب مكتب تصديقات متاح ، وإنهاء كافة الإجراءات ، ثم تسليم المستندات للمواطن مرة أخرى سواء فى منزله أو من خلال مكتب البريد طبقاً لرغبته. 

نائب محافظ أسوان يقود حوارًا موسعًا حول تنفيذ وثيقة استراتيجية العمل الأهلي
 

عقد المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان حوار مجتمعى موسع بمسرح مكتبة مصر العامة لمناقشة أسلوب التوافق حول آليات الحوكمة الإجرائية والتنفيذ المؤسسى لمخرجات وثيقة إستراتيجية العمل الأهلى بمحافظة أسوان ، وذلك بحضور محمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى ، وعدد من القيادات التنفيذية وبمشاركة واسعة من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية شركاء النجاح .

المحافظ يتابع معدلات إنجاز مشروع الصرف الصحى بقرية غرب أسوان

واصل اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ بمشروع الصرف الصحى المتكامل بقرية غرب أسوان ، والذى يعد أحد المشروعات المدرجة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ". 

ورافق المحافظ فى جولته معاونه اللواء ياسر عبد الشافى ، والمهندس محمد عباس رئيس النقابة الفرعية للمهندسين ، والمهندسة سوزان متولى الرئيس التنفيذى لجهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندس أحمد عبد السلام رئيس قطاع المياه بالشركة ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة ، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية المعنية. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

