أهالى قرية غرب أسوان يشكرون الرئيس السيسى لتنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية بمبادرة "حياة كريمة "

قدم أهالى قرية غرب أسوان خالص شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لما تشهده قريتهم من تنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وفى مقدمتها توصيل خدمة الصرف الصحى لتتحول أحلامهم التى طال إنتظارها لسنوات طويلة إلى واقع ملموس.

مقدمين شكرهم أيضاً للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لحرصه على المتابعة المستمرة من خلال الجولات الميدانية واللقاءات المباشرة مع المواطنين للتعرف على مشاكلهم وشكواهم ، وإستجابته الفورية وتدخله لوضع الحلول العاجلة للعديد من المطالب الجماهيرية.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التى قام بها محافظ أسوان للقرية لمتابعة معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية.

جهود متنوعة

وحرص المحافظ على الإستماع من الأهالى لمختلف المطالب فى قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحى والطرق والشباب والرياضة ، موجهاً المسئولين بسرعة التدخل ، والتعامل معها بما ينعكس بالإيجاب على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتوفير حياة كريمة لهم .