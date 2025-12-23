نائب محافظ أسوان يقود حوارًا موسعًا حول تنفيذ وثيقة استراتيجية العمل الأهلي

عقد المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان حوار مجتمعى موسع بمسرح مكتبة مصر العامة لمناقشة أسلوب التوافق حول آليات الحوكمة الإجرائية والتنفيذ المؤسسى لمخرجات وثيقة إستراتيجية العمل الأهلى بمحافظة أسوان ، وذلك بحضور محمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى ، وعدد من القيادات التنفيذية وبمشاركة واسعة من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية شركاء النجاح .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لتكثيف الجهود والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر نشر وإتاحة ومشاركة وثيقة إستراتيجية العمل الأهلى بمحافظة أسوان وفقاً للنهج التشاركى وترسيخ هذا النموذج المنظم والمستدام ، مع التأكيد على دور المجتمع الأهلى والمدنى كشريك مكافئ فى عملية التنمية الداعم لرؤية " أسوان 2040 " والهادف إلى تحسين جودة حياة المواطنين .

العمل الأهلى

كما أن عقد هذا الحوار فى إطار اللقاء الختامى لوثيقة إستراتيجية تنظيم العمل الأهلى بالمحافظة ، حيث تناول الحوار المجتمعى عرض للإطار المحوكم لتنفيذ الإستراتيجية بما يشمل مسارات العمل المؤسسى ، وآليات إتخاذ القرار ، وأدوات المتابعة ، ونظم التمويل المستدام بما يسهم فى ضمان تحويل مخرجات الوثيقة إلى برامج عمل تنفيذية وذات أثر ملموس .

وناقش المشاركون آليات التواصل المؤسسى وفعاليتها ، وأدوات التنظيم والتنسيق المعتمدة فى ضوء إستراتيجية العمل الأهلى ، مع التأكيد على أهمية التكامل بين الجهات التنفيذية والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص وشركاء التنمية ، وتعزيز الشفافية ، وتوحيد الجهود بما يخدم أولويات التنمية المحلية بمحافظة أسوان ، ووصول الخدمات إلى الفئات المستحقة على امتداد الرقعة الجغرافية للمحافظة .

وفى ختام الحوار المجتمعى تم الوصول لعدد من التوصيات التى قدمها ممثلو الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، والتى ركزت على تعزيز الشراكة ، وأهمية دور المجلس التنسيقى المرتقب ، وبناء بيئة عمل ممكنة وفعالة .