عروس المشاتي.. أسعار الرحلات النيلية في أسوان اليوم الثلاثاء 23-12-2025

محافظة أسوان عروس المشاتى، تشتهر بالطقس المعتدل والشمس المشرقة، وخاصة فى فصل الشتاء، فضلاً عن تمتعها بمقومات فريدة من نوعها طبيعية وبشرية مما يجعلها مقصداً ومركزاً متميزاً لجذب السائحين لتنظيم الرحلات فى الموسم الشتوى.

وينشر صدى البلد أسعار الرحلات النيلية التى يتم تنظيمها في أسوان.

تبدأ الخطوة الأولى بتحديد نوع الرحلة التى تناسبك، سواء كانت رحلة يوم واحد، أو رحلة تمتد لعدة أيام بين أسوان والأقصر. وتختلف الأسعار حسب المدة ومستوى الخدمة داخل الباخرة.

الرحلات النيلية

تعد أشهر الشتاء من ديسمبر إلى مارس هى الموسم المثالى للرحلات النيلية بأسوان، حيث يكون الطقس معتدلًا والإقبال السياحى كبيرًا، لذا يُفضل الحجز المبكر لضمان مكانك.

يمكن الحجز بسهولة من خلال الشركات السياحية المرخصة أو عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للفنادق والبواخر النيلية، مع التأكد من تقييمات الزوار وتجاربهم السابقة.

تتراوح أسعار الرحلات النيلية فى أسوان ما بين 4500 جنيه مصرى و9250 جنيهًا للفرد الواحد، وتختلف حسب عدد الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة المقدمة، وتشمل الإقامة الكاملة والوجبات والبرامج الترفيهية والجولات السياحية.

تتنوع الكبائن بين الإطلالات الجانبية والمطلة مباشرة على النيل، وبعضها يضم شرفات خاصة، فاختر ما يناسب ميزانيتك وتجربتك المنشودة.

تشمل الرحلات النيلية وجبات فاخرة، وسهرات فنية، وزيارات لأشهر المعالم السياحية مثل معبد فيلة والسد العالى، ما يجعل التجربة مزيج من المتعة والثقافة والاستجمام الذى لا يقارن بشكل عام.