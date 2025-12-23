قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك
باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية
مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب
مجلس النواب.. موعد إجراء انتخابات الإعادة بالدوائر الملغاة
تحرك عاجل لحماية الطلاب من العنف المدرسي .. ماذا قررت التعليم؟
ماذا يفعل من اسودت صحيفته بالذنوب؟.. بـ3 أعمال في رجب تبيضها
4 أسباب لرفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع
بدون جراحة.. فريق طبي ينقذ سيدة ابتلعت 34 مسمارا منذ 45 يوما بكفرالشيخ
الأورومتوسطي: إسرائيل تحوّل الشتاء إلى سلاح لإهلاك سكان غزة
نقلة نوعية في قطاع البضائع.. القابضة للنقل تدعم الأسطول بـ150 رأس جرار و153 نصف مقطورة
آخر تطورات أزمة التحقيق مع محمد عواد في الزمالك
محافظات

عروس المشاتي.. أسعار الرحلات النيلية في أسوان اليوم الثلاثاء 23-12-2025

الرحلات النيلية
الرحلات النيلية
محمد عبد الفتاح

محافظة أسوان عروس المشاتى، تشتهر بالطقس المعتدل والشمس المشرقة، وخاصة فى فصل الشتاء، فضلاً عن تمتعها بمقومات فريدة من نوعها طبيعية وبشرية مما يجعلها مقصداً ومركزاً متميزاً لجذب السائحين لتنظيم الرحلات فى الموسم الشتوى. 

وينشر صدى البلد أسعار الرحلات النيلية التى يتم تنظيمها في أسوان. 

تبدأ الخطوة الأولى بتحديد نوع الرحلة التى تناسبك، سواء كانت رحلة يوم واحد، أو رحلة تمتد لعدة أيام بين أسوان والأقصر. وتختلف الأسعار حسب المدة ومستوى الخدمة داخل الباخرة.

الرحلات النيلية 

تعد أشهر الشتاء من ديسمبر إلى مارس هى الموسم المثالى للرحلات النيلية بأسوان، حيث يكون الطقس معتدلًا والإقبال السياحى كبيرًا، لذا يُفضل الحجز المبكر لضمان مكانك.

 يمكن الحجز بسهولة من خلال الشركات السياحية المرخصة أو عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للفنادق والبواخر النيلية، مع التأكد من تقييمات الزوار وتجاربهم السابقة.

تتراوح أسعار الرحلات النيلية فى أسوان ما بين 4500 جنيه مصرى و9250 جنيهًا للفرد الواحد، وتختلف حسب عدد الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة المقدمة، وتشمل الإقامة الكاملة والوجبات والبرامج الترفيهية والجولات السياحية.

تتنوع الكبائن بين الإطلالات الجانبية والمطلة مباشرة على النيل، وبعضها يضم شرفات خاصة، فاختر ما يناسب ميزانيتك وتجربتك المنشودة.

تشمل الرحلات النيلية وجبات فاخرة، وسهرات فنية، وزيارات لأشهر المعالم السياحية مثل معبد فيلة والسد العالى، ما يجعل التجربة مزيج من المتعة والثقافة والاستجمام الذى لا يقارن بشكل عام. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

الفراولة كنز للمعان بشرتك.. تعرف على أهم الفوائد وطريقة الاستخدام

الفراولة كنز للمعان بشرتك
الفراولة كنز للمعان بشرتك
الفراولة كنز للمعان بشرتك

طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم مقرمش وخفيف

طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..
طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..
طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..

طريقة تحضير البطاطا المشوية في الفرن

طريقة التحضير لعمل البطاطا المشوية فى الفرن..
طريقة التحضير لعمل البطاطا المشوية فى الفرن..
طريقة التحضير لعمل البطاطا المشوية فى الفرن..

رئيس لوسيد: سنصنع السيارة الكهربائية بالكامل داخل السعودية ونصدرها للعالم

سيارات لوسيد
سيارات لوسيد
سيارات لوسيد

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

