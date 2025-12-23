قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد مركز طب الأسرة بـ"الفهميين" في الجيزة
الدبلوماسية المصرية في 2025.. عام ترسيخ الاستقرار وحماية الأمن القومي العربي
الجيش اللبناني يعلن إستسهاد أحد عناصره في غارة لقوات الاحتلال على صيدا
البورصة المصرية تفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات
محمد صلاح المنقذ.. قائد حمل حلم المونديال وأعاد الأمل في أمم أفريقيا
بدء نقل ألواح مركب خوفو الثانية تمهيدًا لإعادة تركيبها بالمتحف المصري الكبير.. صور
مباريات منتخب مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا بعد عبور زيمبابوي
مأساة بحدائق أكتوبر.. تفاصيل مصرع عروسين بعد أسبوع من الزفاف بسبب الغاز
إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات الاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الرام
مطار مرسى علم يستقبل 7 آلاف سائح على متن 40 رحلة دولية اليوم
نتنياهو يطلب وقف محاكمته لمدة نصف ساعة للمشاركة في مشاورات أمنية
استعدادات لبدء المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: إتاحة خدمة التصديق على المستندات عبر مكاتب البريد

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أكد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والهيئة القومية للبريد لإتاحة خدمة التصديق على المستندات من خلال مكاتب البريد داخل المحافظة دون الحاجة إلى السفر للقاهرة .

ويأتى ذلك فى خطوة جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية. 

 وأشار المحافظ بأن المواطن يمكنه التوجه إلى أقرب مكتب بريد لتسليم المستندات المطلوب التصديق عليها حيث يتولى مندوب البريد نقلها إلى مكتب تصديقات وزارة الخارجية بأسوان أو أقرب مكتب تصديقات متاح ، وإنهاء كافة الإجراءات ، ثم تسليم المستندات للمواطن مرة أخرى سواء فى منزله أو من خلال مكتب البريد طبقاً لرغبته. 

خدمات بريدية

وأضاف الدكتور إسماعيل كمال إلى أن مكتب تصديقات وزارة الخارجية بأسوان يقدم أيضاً عدداً من الخدمات القنصلية المهمة من بينها " التعامل مع المشكلات العمالية للمصريين بالخارج ، وإجراءات شحن جثامين المتوفين ، وإنهاء مختلف المعاملات القنصلية " وذلك دون الحاجة للسفر إلى مقر وزارة الخارجية بالقاهرة .

وأضاف إسماعيل كمال بأن هذه الخطوة تأتى فى إطار خطة محافظة أسوان لتقريب الخدمات من المواطنين ، وتحسين مستوى الأداء الحكومى ، وتقديم خدمات سريعة وفعالة تليق بأبناء المحافظة ، وفى نفس الوقت يتم العمل على تكثيف جهود التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتطوير الخدمات القنصلية والرقمية بما يلبى إحتياجات المواطنين ويخفف عنهم مشقة الوقت والإنتقال بالشكل الأفضل .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

أمم أفريقيا

الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل كأس أمم إفريقيا 2025.. من هو؟

كريم محمود عبد العزيز

انتهاء الثقة.. كريم محمود عبد العزيز يكشف أبرز أسباب الطلاق

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

تكافل وكرامة

يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة

مباراة منتخب مصر وزيمبابوي

احتفل بهدف الخصم.. مشجع مصري يثير الجدل في مباراة المنتخب أمام زيمبابوي

ترشيحاتنا

أطباء بلا حدود

"أطباء بلا حدود" تطالب بالضغط على إسرائيل لتخفيف قيودها على المنظمات الإنسانية في غزة

مقاتلات إف 16

3 قتلى بقصف روسي على كييف.. وتحرك للمقاتلات البولندية

الجيش اللبناني

الاحتلال يتهم الجيش اللبناني بالتعاون مع حزب الله

بالصور

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد