محافظ أسوان: إتاحة خدمة التصديق على المستندات عبر مكاتب البريد

أكد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والهيئة القومية للبريد لإتاحة خدمة التصديق على المستندات من خلال مكاتب البريد داخل المحافظة دون الحاجة إلى السفر للقاهرة .

ويأتى ذلك فى خطوة جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية.

وأشار المحافظ بأن المواطن يمكنه التوجه إلى أقرب مكتب بريد لتسليم المستندات المطلوب التصديق عليها حيث يتولى مندوب البريد نقلها إلى مكتب تصديقات وزارة الخارجية بأسوان أو أقرب مكتب تصديقات متاح ، وإنهاء كافة الإجراءات ، ثم تسليم المستندات للمواطن مرة أخرى سواء فى منزله أو من خلال مكتب البريد طبقاً لرغبته.

خدمات بريدية

وأضاف الدكتور إسماعيل كمال إلى أن مكتب تصديقات وزارة الخارجية بأسوان يقدم أيضاً عدداً من الخدمات القنصلية المهمة من بينها " التعامل مع المشكلات العمالية للمصريين بالخارج ، وإجراءات شحن جثامين المتوفين ، وإنهاء مختلف المعاملات القنصلية " وذلك دون الحاجة للسفر إلى مقر وزارة الخارجية بالقاهرة .

وأضاف إسماعيل كمال بأن هذه الخطوة تأتى فى إطار خطة محافظة أسوان لتقريب الخدمات من المواطنين ، وتحسين مستوى الأداء الحكومى ، وتقديم خدمات سريعة وفعالة تليق بأبناء المحافظة ، وفى نفس الوقت يتم العمل على تكثيف جهود التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتطوير الخدمات القنصلية والرقمية بما يلبى إحتياجات المواطنين ويخفف عنهم مشقة الوقت والإنتقال بالشكل الأفضل .