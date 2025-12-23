إستعداداً لأعياد الكريسماس والميلاد.. محافظ أسوان يوجه برفع كفاءة الحدائق والمتنزهات

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، توجيهاته لمواصلة الإستعدادات الجارية لإستقبال أعياد الكريسماس والميلاد ، من خلال رفع كفاءة ونظافة الحدائق والمتنزهات العامة ، والتى من بينها حديقة فريال التاريخية ومجمع حدائق الورد والزهور ومدكور أبو العز وبلازا درة النيل وغيرها ، وذلك لإستقبال المواطنين والأفواج السياحية .

وكلف المحافظ إدارة الحدائق ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ووحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بالإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية لتنفيذ أعمال غسيل الأرضيات فى الحدائق وممشى أهل أسوان والشوارع والميادين التى تشهد أماكن لتوافد وتجمع المواطنين والسائحين .

كما وجه الدكتور إسماعيل كمال بتوزيع المجسمات الملونة وأشكال الإنارة المختلفة لإضفاء البهجة أثناء إحتفالات الكريسماس والميلاد سواء في الميادين والشوارع الرئيسية وممشى أهل مصر ، فضلاً عن المتنزهات العامة .

عيد الكريسماس والميلاد

ومن جانبه أوضح المهندس محمد حسن مدير إدارة الحدائق بأنه تم تكثيف أعمال رفع الكفاءة والنظافة بمختلف الحدائق العامة وخاصة حديقة فريال التاريخية والتى تدخل ضمن الحدائق التراثية والأثرية ، وتعتبر أحد أهم المزارات السياحية حيث تقع على ربوة مطلة على النيل مباشرة بمساحة 7 أفدنة ، والتى تتميز بتدرجها ، كما تضم ثروة نباتية عالية من الأشجار النادرة ، وأيضاً صخور منقوشة بالكتابة الهيروغليفية وخراطيش للملوك الفراعنة مثل رمسيس الثانى ، وأمنحوتب الثالث .

ولفت إلى أنه جارى كذلك تقليم وتهذيب الأشجار بكورنيش النيل القديم ، وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية وخاصة أشجار البا مبكس العالية نظراً لحلول موسم التقليم للأشجار تزامناً مع حلول فصل الشتاء وحتى نهايته ، ليعقب ذلك رفع مخلفات التقليم أولاً بأول .

وأضاف محمد حسن بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان نعمل على تحقيق الجاهزية الكاملة داخل كافة الحدائق والمتنزهات مع الحفاظ على نفس المستوى بشكل مستقبلى من خلال تنفيذ أعمال النظافة العامة بها ، وزيادة العمالة على مدار اليوم بكل حديقة لتصبح متنفس حيوى وترفيهى وواجهة جمالية وحضارية لأهالى المحافظة وزائريها من الأفواج السياحية .

وأكد على أن يتم بالتوازى الإهتمام بالحدائق العامة والمتنزهات فى مختلف المدن والمراكز لتتزين لإستقبال المواطنين والسائحين ، وإتاحة الأجواء الإحتفالية أمامهم للإستمتاع بالبانوراما الجمالية داخل نحو 140 حديقة ، والحرص على نظافتها بشكل مستمر للحفاظ على مكوناتها من الأشجار والمسطحات الخضراء .