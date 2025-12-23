قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 عقود مشروعات صناعية باقتصادية قناة السويس باستثمارات 1.15 مليار دولار
الصحة تشارك في فعاليات جمعية شريان العطاء لتعزيز ثقافة التبرع بالدم
جنوب سيناء تطلق إستراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ ضمن مشروع "جرين شرم"
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
محافظات

إستعداداً لأعياد الكريسماس والميلاد.. محافظ أسوان يوجه برفع كفاءة الحدائق والمتنزهات

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، توجيهاته لمواصلة الإستعدادات الجارية لإستقبال أعياد الكريسماس والميلاد ، من خلال رفع كفاءة ونظافة الحدائق والمتنزهات العامة ، والتى من بينها حديقة فريال التاريخية ومجمع حدائق الورد والزهور ومدكور أبو العز وبلازا درة النيل وغيرها ، وذلك لإستقبال المواطنين والأفواج السياحية  .

وكلف المحافظ إدارة الحدائق ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ووحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بالإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية لتنفيذ أعمال غسيل الأرضيات فى الحدائق وممشى أهل أسوان والشوارع والميادين التى تشهد أماكن لتوافد وتجمع المواطنين والسائحين .

كما وجه الدكتور إسماعيل كمال بتوزيع المجسمات الملونة وأشكال الإنارة المختلفة لإضفاء البهجة أثناء إحتفالات الكريسماس والميلاد سواء في الميادين والشوارع الرئيسية وممشى أهل مصر ، فضلاً عن المتنزهات العامة .

عيد الكريسماس والميلاد

ومن جانبه أوضح المهندس محمد حسن مدير إدارة الحدائق بأنه تم تكثيف أعمال رفع الكفاءة والنظافة بمختلف الحدائق العامة وخاصة حديقة فريال التاريخية والتى تدخل ضمن الحدائق التراثية والأثرية ، وتعتبر أحد أهم المزارات السياحية حيث تقع على ربوة مطلة على النيل مباشرة بمساحة 7 أفدنة ، والتى تتميز بتدرجها ، كما تضم ثروة نباتية عالية من الأشجار النادرة ، وأيضاً صخور منقوشة بالكتابة الهيروغليفية وخراطيش للملوك الفراعنة مثل رمسيس الثانى ، وأمنحوتب الثالث .

ولفت إلى  أنه جارى كذلك تقليم وتهذيب الأشجار بكورنيش النيل القديم ، وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية وخاصة أشجار البا مبكس العالية نظراً لحلول موسم التقليم للأشجار تزامناً مع حلول فصل الشتاء وحتى نهايته ، ليعقب ذلك رفع مخلفات التقليم أولاً بأول .

وأضاف محمد حسن بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان نعمل على تحقيق الجاهزية الكاملة داخل كافة الحدائق والمتنزهات مع الحفاظ على نفس المستوى بشكل مستقبلى من خلال تنفيذ أعمال النظافة العامة بها ، وزيادة العمالة على مدار اليوم بكل حديقة لتصبح متنفس حيوى وترفيهى وواجهة جمالية وحضارية لأهالى المحافظة وزائريها من الأفواج السياحية .

وأكد على أن يتم بالتوازى الإهتمام بالحدائق العامة والمتنزهات فى مختلف المدن والمراكز لتتزين لإستقبال المواطنين والسائحين  ، وإتاحة الأجواء الإحتفالية أمامهم للإستمتاع بالبانوراما الجمالية داخل نحو 140 حديقة ، والحرص على نظافتها بشكل مستمر للحفاظ على مكوناتها من الأشجار والمسطحات الخضراء .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

شراكة جديدة

وفد مصري يطلع على التجارب الإقليمية الرائدة لدعم التحول الرقمي للقطاع الصحي

احمد يحيي

أحمد يحيى لصدى البلد: الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والشمول المالي يقودون رؤيتنا لمستقبل الخدمات الرقمية

وزير السياحة والآثار

شركات السياحة: لقاء وزيري السياحة والحج يعزز نجاح موسم الحج والعمرة

بالصور

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

