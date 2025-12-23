المحافظ يتابع معدلات إنجاز مشروع الصرف الصحى بقرية غرب أسوان

واصل اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ بمشروع الصرف الصحى المتكامل بقرية غرب أسوان ، والذى يعد أحد المشروعات المدرجة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".

ورافق المحافظ فى جولته معاونه اللواء ياسر عبد الشافى ، والمهندس محمد عباس رئيس النقابة الفرعية للمهندسين ، والمهندسة سوزان متولى الرئيس التنفيذى لجهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندس أحمد عبد السلام رئيس قطاع المياه بالشركة ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة ، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية المعنية.

وحرص محافظ أسوان على الإستماع إلى تفاصيل المشروع الذى تصل تكلفته إلى 470 مليون جنيه ويخدم أكثر من 15 ألف نسمة من أهالى القرية ، ويضم محطة معالجة ثلاثية بطاقة 2/3 ألف م³، حيث تم تنفيذ 90% من الأعمال المدنية ، فيما تستكمل الأعمال الكهروميكانيكية ليتم التشغيل لمنظومة الصرف الصحى ودخولها الخدمة بالكامل داخل القرية فى 31 مارس القادم .

جهود متنوعة

وشدد المحافظ على قيام لجنة بمراجعة كافة الوصلات المنزلية ليتم تلافى أى ملاحظات بها ، ويتم ربطها بمشروع الصرف لتدخل الخدمة فور التشغيل ، كما تابع المحافظ نسبة الإنجاز فى 5 محطات رفع وهى ( البليدة والفرس والجرانيس والشديد والمداب ) التى وصلت إلى 99 % بالنسبة للأعمال المدنية ، و 85 % للأعمال الكهروميكانيكية ، ومقرر نهوها بنهاية ديسمبر الجارى ، إلى جانب إستكمال خطوط الطرد بنسبة 100% الممتدة من محطات الرفع إلى محطة المعالجة.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على إلزام الشركات المنفذة بالتوقيتات الزمنية لنهو المشروعات المتبقية بالمرحلة الأولى لحياة كريمة بنهاية هذا الشهر .

وأشار إلى أن المرحلة تشمل 78 قرية ، وتضم 19 محطة معالجة تم بدء التشغيل التجريبى لمحطتين منها ، و 92 محطة رفع وخطوط طرد دخلت 25 محطة منها مرحلة تجارب التشغيل ، فيما إنتهت 55 قرية من تنفيذ شبكات الإنحدار بها، مع إستكمال الأعمال المتبقية لتكون جاهزة فى الموعد المحدد.

وأعرب إسماعيل كمال عن تقديره للجهود الوطنية التى تبذلها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة القابضة لكافة المشروعات.

مشيداً بروح التلاحم والعمل الجماعى بين جميع الجهات بمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، والفريق محمد حجازى مساعد رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة " ، وبالتوازى فإن المحافظة من جانبها حريصة على تقديم كل سبل الدعم الفنى والإدارى لضمان سرعة التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة ، وهو الذى يتكامل مع الدور البارز للمشاركة المجتمعية من أهالى القرى لرفع نسب الإنجاز بما يساهم فى تحقيق تحول ملموس فى مستوى الخدمات والبنية التحتية وتجسيد أهداف المبادرة الرئاسية فى بناء الجمهورية الجديدة وتحسين جودة الحياة للمواطن الأسوانى .