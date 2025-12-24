قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تعلن مواعيد الاختبار الشفوي لمسابقة مرافقة بعثة الحج 2026
تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف البدرشين
المترو برئ| تفاصيل حكم النقض في أزمة جداريات مترو كلية البنات وغرامة غادة والي.. الحكاية كاملة؟
رئيس الوزراء: 2.8 مليون مواطن خضعوا لعمليات جراحية على نفقة الدولة
تحذير.. هؤلاء الاشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى
أشجار عيد الميلاد والأضواء تكسو الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك قبل القداس
لتسهيل تداول البضائع.. «النقل» تبحث تسيير خط ملاحي مباشر بين ميناءي السخنة وصلالة العماني
أٌحيل للجنايات.. 8 آلاف جنيه تُسقط مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
انتخابات النواب في الخارج.. مشاركة لافتة وجولة الإعادة تنطلق دون معوقات
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حارس منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا
تاريخ مواجهات مصر وجنوب إفريقيا قبل لقاء الجمعة
اللي حصل دة قذارة.. محمد رزق ينفعل بسبب واقعة تصوير ريهام عبدالغفور
استعدادات نهائية لزيارة البابا تواضروس الثانى لأسوان الشهر المقبل.. تعرف عليها

محمد عبد الفتاح

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بمدينة إدفو ، وذلك فى إطار إستكمال الإستعدادات والتجهيزات الجارية لإستقبال الزيارة المرتقبة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لمحافظة أسوان خلال الشهر المقبل. 

حيث جاء اللقاء بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، وتم إستعراض محاور التنسيق المشترك بين المحافظة والجهات المعنية بما يضمن توفير أعلى مستويات التنظيم والتأمين والخدمات اللوجستية ، ويليق بمكانة الزيارة وأهميتها الدينية والوطنية. 

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه تم توجيه المسئولين بتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح الزيارة ، وتقديم كل أوجه الدعم لضمان خروجها بالشكل المشرف الذى يعكس روح المحبة والتآخى الوطنى التى يتميز بها المجتمع المصرى ، ويؤكد عليه دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

فيما أعرب نيافة الأنبا أرسانيوس عن خالص شكره وتقديره لمحافظ أسوان على إهتمامه المتواصل بالإستماع إلى المواطنين بمختلف فئاتهم ، وحرصه الدائم على تلبية إحتياجاتهم. 

وأوضح بأن ذلك تجسد فى سرعة الإستجابة للمطالب الخدمية ، والتى تجسدت فى تصديق المحافظ على تركيب محول كهربائى جديد لدير الأنبا باخوميوس بما يساهم فى إنتظام وإستقرار التيار الكهربائى وإستمرار الخدمات بشكل دائم .

