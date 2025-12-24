استعدادات نهائية لزيارة البابا تواضروس الثانى لأسوان الشهر المقبل.. تعرف عليها

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بمدينة إدفو ، وذلك فى إطار إستكمال الإستعدادات والتجهيزات الجارية لإستقبال الزيارة المرتقبة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لمحافظة أسوان خلال الشهر المقبل.

حيث جاء اللقاء بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، وتم إستعراض محاور التنسيق المشترك بين المحافظة والجهات المعنية بما يضمن توفير أعلى مستويات التنظيم والتأمين والخدمات اللوجستية ، ويليق بمكانة الزيارة وأهميتها الدينية والوطنية.

جهود متنوعة

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه تم توجيه المسئولين بتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح الزيارة ، وتقديم كل أوجه الدعم لضمان خروجها بالشكل المشرف الذى يعكس روح المحبة والتآخى الوطنى التى يتميز بها المجتمع المصرى ، ويؤكد عليه دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسى.

فيما أعرب نيافة الأنبا أرسانيوس عن خالص شكره وتقديره لمحافظ أسوان على إهتمامه المتواصل بالإستماع إلى المواطنين بمختلف فئاتهم ، وحرصه الدائم على تلبية إحتياجاتهم.

وأوضح بأن ذلك تجسد فى سرعة الإستجابة للمطالب الخدمية ، والتى تجسدت فى تصديق المحافظ على تركيب محول كهربائى جديد لدير الأنبا باخوميوس بما يساهم فى إنتظام وإستقرار التيار الكهربائى وإستمرار الخدمات بشكل دائم .