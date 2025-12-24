محافظ أسوان يبحث مع أسقف إدفو ترتيبات زيارة البابا تواضروس للمحافظة

استقبل الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بمدينة إدفو، وذلك في إطار استكمال الاستعدادات والتجهيزات الجارية لاستقبال الزيارة المرتقبة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لمحافظة أسوان خلال الشهر المقبل.



وذكر بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان اليوم الأربعاء، أنه جرى خلال اللقاء استعراض محاور التنسيق المشترك بين المحافظة والجهات المعنية، بما يضمن توفير أعلى مستويات التنظيم والتأمين والخدمات اللوجستية، وبما يليق بمكانة الزيارة وأهميتها الدينية والوطنية.



وأكد الدكتور إسماعيل كمال أنه تم توجيه المسؤولين بتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح الزيارة، وتقديم جميع أوجه الدعم لضمان خروجها بالشكل المشرف الذي يعكس روح المحبة والتآخي الوطني التي يتميز بها المجتمع المصري، ويؤكد عليها دائمًا الرئيس عبد الفتاح السيسي.



من جانبه، أعرب نيافة الأنبا أرسانيوس عن خالص شكره وتقديره لمحافظ أسوان على اهتمامه المتواصل بالاستماع إلى المواطنين بمختلف فئاتهم، وحرصه الدائم على تلبية احتياجاتهم، موضحًا أن ذلك تجسد في سرعة الاستجابة للمطالب الخدمية، والتي كان من بينها تصديق المحافظ على تركيب محول كهربائي جديد لدير الأنبا باخوميوس، بما يسهم في انتظام واستقرار التيار الكهربائي واستمرار الخدمات بشكل دائم.