قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كل شوية يطلعولنا بحاجة.. وزير الخارجية: الفترة المقبلة مهمة بملف حقوق الإنسان
وزير الخارجية أمام تضامن الشيوخ: مصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
قطع المياه لحين الإصلاح.. كسر مفاجئ بخط الحي السابع بمدينة نصر
وقوع مصابين.. حريق بعقار سكني في حي الفيروز ببورسعيد
عون: شبح الحرب بات بعيدا عن لبنان
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة بعد ساعات على هذه المحافظات
وزير الخارجية: يجب تكثيف دبلوماسية البرلمان والاشتباك مع برلمانات العالم
كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا لاون: في الطفل يسوع يمنح الله البشرية ذاته ويهب العالم حياة جديدة

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

أكد قداسة البابا لاون الرابع عشر أن سرّ ميلاد السيد المسيح يشكّل إعلانًا إلهيًا متجددًا يمنح البشرية حياةً جديدة، مشددًا على أن الله، في الابن الذي صار بشرًا، لم يعطِ العالم فكرة أو رسالة مجردة، بل وهب ذاته، افتداءً للإنسان، وتطهيرًا له.

عشية عيد الميلاد 

جاء ذلك خلال عظة قداس عشية عيد الميلاد، الذي ترأسه الحبر الأعظم، ببازيليك القديس بطرس، بالفاتيكان، حيث دعا المؤمنين إلى توجيه أنظار قلوبهم لا إلى نجوم بعيدة، بل إلى النور الحقيقي الذي وُلد في تواضع المذود، مؤكدًا أن الميلاد هو الحدث الذي يبدّد ظلمات التاريخ، ويعيد للإنسان كرامته الأصيلة.

وأوضح الأب الأقدس أن البشرية، عبر العصور، بحثت في السماء عن المعنى، والرجاء، لكنها بقيت أسيرة الظلمة، إلى أن أشرق نور الميلاد، مشيرًا إلى قول النبي: "الشعب السالك في الظلمة أبصر نورًا عظيمًا"، لافتًا إلى أن هذا النور هو شخص المسيح نفسه "عمانوئيل"، الذي يأتي في الزمان والمكان، ويسكن بين البشر، ليبدّد كل ظلمة، ويهب فجر حياة جديدة، وأبدية.

وشدد بابا الكنيسة الكاثوليكية على أن علامة الخلاص التي أعطاها الله لعالم مظلم لم تكن قوة، أو سلطانًا، بل طفلًا ملفوفًا بأقمطة، مضجعًا في مذود، معتبرًا أن عظمة الله تتجلّى في ضعف وليد، وأن قداسة الروح تشرق في جسد بشري صغير محتاج إلى الرعاية والدفء، مثل جميع البشر.

وأشار قداسة البابا إلى أن الميلاد يكشف عن الكرامة اللامتناهية لكل إنسان، موضحًا أن الله شاء أن يظهر إنسانًا للإنسان ليعيد إلى البشرية صورتها الحقيقية، محذرًا من أن غياب مكان للإنسان، ولا سيما للأطفال، والفقراء، والغرباء، يعني غياب المكان لله نفسه، مستشهدًا بكلمات قداسة البابا بندكتس السادس عشر التي تؤكد أن قبول الإنسان هو المدخل الحقيقي لقبول الله.

حكمة الميلاد

وفي سياق تأمله الروحي، أكد عظيم الأحبار أن حكمة الميلاد تكمن في أن الله يواجه آلام العالم، وعنفه لا بالقوة، بل بالتواضع، مشيرًا إلى أن الطفل يسوع هو كلمة رجاء للشعوب، وقوة نهوض للبائسين، ونور خلاص في وجه الظلم والعنف، مضيفًا أن الله، بصيرورته إنسانًا، يحرر البشرية من كل عبودية، ويعيد تعريف الكرامة الإنسانية في عالم يحوّل الإنسان إلى سلعة.

كذلك، ربط الأب الأقدس بين رسالة الميلاد، ورسالة الكنيسة، داعيًا المؤمنين إلى حمل الرجاء حيثما غاب، والتبشير بسلام لا يقوم على السلاح، بل على المحبة، مستذكرًا تأكيد قداسة البابا فرنسيس على أن ميلاد المسيح هو عطية، ومسؤولية في آنٍ واحد.

واختتم قداسة البابا لاون الرابع عشر عظته بالتأكيد على أن عيد الميلاد هو عيد الإيمان، والمحبة، والرجاء، داعيًا الكنيسة جمعاء إلى إعلان فرح الميلاد، والشهادة له في العالم، دون خوف من ظلمات الليل، والسير بثقة نحو فجر يوم جديد، حيث يولد الرجاء من قلب الإيمان.


البابا لاون البابا لاون الرابع عشر قداس عيد الميلاد الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات المجانية

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

عقار إمبابة

بعد يوم ونصف .. انتشال جثة مُسن وابنته من أسفل أنقاض عقار إمبابة | تفاصيل

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

سيارة الإغاثة

اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

ترشيحاتنا

أحمد عبدالقادر

الأهلي يرفض شروط عبدالقادر .. وفرصة أخيرة للتجديد

الاسماعيلي

الإسماعيلي يتوصل لحل ودي مع الإيفوارى جان موريل

منتخب مصر الوطني

كأس أمم إفريقيا.. مؤتمر صحفي لـ حسام حسن قبل مواجهة مصر وجنوب إفريقيا

بالصور

لا تتجاهلها أبدا.. تحذير من ألوان اللبن الغريبة

اللبن
اللبن
اللبن

بدون خجل.. كيف تجعلين زوجك يخاف خسارتك ولا يستغني عنك أبدا؟

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

هوت شوكليت
هوت شوكليت
هوت شوكليت

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد