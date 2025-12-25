قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متفحمة داخل سجادة.. العثور على جثة فتاة بأرض زراعية في أخميم بسوهاج
حين تختل ساعة الطبيعة.. فصول السنة لم تعد متزامنة حول العالم| إيه الحكاية؟
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة في كأس عاصمة مصر
بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالموز.. عودة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الزراعي بالقليوبية
محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد بعدد من الكنائس في المنصورة
القنصل المصري بالرياض: إقبال المصريين في الخارج على جولة إعادة انتخابات النواب غير متوقع
الفائز في شمال سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
بعد إعلان النتيجة .. ما حصص الأحزاب والمستقلين في إعادة المرحلة2؟
انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز على الطريق الزراعي بطوخ
جنوب إفريقيا تجهز مفاجآت في لقاء منتخب مصر | تفاصيل مثيرة
لبنان.. مقتل عنصر من حزب الله في غارة إسرائيلية على مجدل سلم
مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى.. واعتقال نحو 23 فلسطينيا بالضفة الغربية
محافظ الغربية يضع ملف جودة الكباري في صدارة الأولويات.. متابعة دقيقة لشكاوى المواطنين لضمان طرق آمنة وسيولة مرورية كاملة

الغربية أحمد علي

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا مع المهندسة شيماء أحمد عامر رئيس المنطقة المركزية الرابعة (وسط الدلتا) بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان بالمحافظة والمشرف العام على المشروعات، وذلك لمناقشة موقف أعمال تطوير ورفع كفاءة الكباري على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والوقوف على معدلات التنفيذ وجودة الأعمال المنفذة على أرض الواقع، إلى جانب بحث آليات التعامل الفوري مع أي معوقات أو شكاوى ترد من المواطنين، في إطار حرص محافظة الغربية على الارتقاء بمنظومة الطرق والكباري باعتبارها أحد أهم الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الاجتماع، شدد محافظ الغربية على أن الكباري تمثل شريانًا رئيسيًا للحركة المرورية داخل المدن والقرى وعلى الطرق الإقليمية، مؤكدًا أن المحافظة تولي هذا الملف أهمية قصوى لما له من تأثير مباشر على سلامة المواطنين وتقليل التكدسات وتحقيق السيولة المرورية، موضحًا أن أي أعمال تطوير أو صيانة بالكباري يجب أن تُنفذ وفق أعلى معايير الجودة الهندسية، وبما يضمن الاستدامة والحفاظ على الاستثمارات التي تُضخ في هذا القطاع الحيوي.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تتابع بشكل يومي مشروعات الكباري التابعة للهيئة العامة للطرق، سواء الجارية أو المخطط تنفيذها، مع مراجعة نسب التنفيذ ومطابقتها للجداول الزمنية المحددة، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال الحالية مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية، إلى جانب تكثيف أعمال الصيانة الدورية وإصلاح أي ملاحظات يتم رصدها ميدانيًا أو من خلال شكاوى المواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأوضح محافظ الغربية أن الاستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بالكباري أو الطرق المحيطة بها تتم على رأس أولويات الجهاز التنفيذي، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على التنسيق المستمر بين هيئة الطرق وكافة الجهات المعنية، لضمان سرعة اتخاذ القرار وتنفيذ الحلول على الأرض دون تأخير، بما يحقق الأمان المروري ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

اخبار محافظة الغربية حل مشاكلها المواطنين تحسبن خدمات رفع كفاءة الكباري

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

أسعار العملات الأجنبية

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق صباحاً.. وهذه هي المناطق المتأثرة

تويوتا كورولا ام نيسان سنترا 2026

أيهما تفضل .. تويوتا كورولا أم نيسان سنترا 2026؟.. مواصفات وأسعار

بيجو 5008 موديل 2026

مواصفات بيجو 5008 موديل 2026

تعليمات الضغط علي فرامل السيارة علي الطرق السريعة

حلال المواقف المفاجأة ..تعليمات الضغط على فرامل السيارة بالطرق السريعة

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

