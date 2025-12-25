محافظ الغربية يضع ملف جودة الكباري في صدارة الأولويات.. متابعة دقيقة لشكاوى المواطنين لضمان طرق آمنة وسيولة مرورية كاملة

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا مع المهندسة شيماء أحمد عامر رئيس المنطقة المركزية الرابعة (وسط الدلتا) بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان بالمحافظة والمشرف العام على المشروعات، وذلك لمناقشة موقف أعمال تطوير ورفع كفاءة الكباري على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والوقوف على معدلات التنفيذ وجودة الأعمال المنفذة على أرض الواقع، إلى جانب بحث آليات التعامل الفوري مع أي معوقات أو شكاوى ترد من المواطنين، في إطار حرص محافظة الغربية على الارتقاء بمنظومة الطرق والكباري باعتبارها أحد أهم الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الاجتماع، شدد محافظ الغربية على أن الكباري تمثل شريانًا رئيسيًا للحركة المرورية داخل المدن والقرى وعلى الطرق الإقليمية، مؤكدًا أن المحافظة تولي هذا الملف أهمية قصوى لما له من تأثير مباشر على سلامة المواطنين وتقليل التكدسات وتحقيق السيولة المرورية، موضحًا أن أي أعمال تطوير أو صيانة بالكباري يجب أن تُنفذ وفق أعلى معايير الجودة الهندسية، وبما يضمن الاستدامة والحفاظ على الاستثمارات التي تُضخ في هذا القطاع الحيوي.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تتابع بشكل يومي مشروعات الكباري التابعة للهيئة العامة للطرق، سواء الجارية أو المخطط تنفيذها، مع مراجعة نسب التنفيذ ومطابقتها للجداول الزمنية المحددة، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال الحالية مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية، إلى جانب تكثيف أعمال الصيانة الدورية وإصلاح أي ملاحظات يتم رصدها ميدانيًا أو من خلال شكاوى المواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح محافظ الغربية أن الاستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بالكباري أو الطرق المحيطة بها تتم على رأس أولويات الجهاز التنفيذي، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على التنسيق المستمر بين هيئة الطرق وكافة الجهات المعنية، لضمان سرعة اتخاذ القرار وتنفيذ الحلول على الأرض دون تأخير، بما يحقق الأمان المروري ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.