محافظات

محافظ الغربية يتفقد الديوان العام ويوجه بتسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات للمواطنين

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة تفقدية مفاجئة بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار حرصه المستمر على المتابعة الميدانية المباشرة لكافة القطاعات الخدمية والإدارية، والوقوف على مستوى الأداء داخل إدارات الديوان العام، بما يضمن تقديم خدمات سريعة ومتميزة للمواطنين، حيث رافقه خلال الجولة اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الجولة، حرص محافظ الغربية على المرور على عدد من الإدارات المختلفة، واطلع على آليات العمل اليومية ومعدلات إنجاز الملفات، واستمع إلى شرح تفصيلي من مديري الإدارات حول طبيعة المهام والتحديات التي تواجه العمل، مؤكدًا أهمية تبسيط الإجراءات وتذليل أي معوقات إدارية قد تؤثر على سرعة تقديم الخدمة، ومشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق الكامل بين الإدارات لتحقيق الانسيابية المطلوبة في منظومة العمل.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لأي تطوير إداري حقيقي، موجهًا بضرورة الاهتمام برفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم، والالتزام بالانضباط الوظيفي وحسن التعامل مع المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة ويعكس الصورة الحضارية للجهاز الإداري بالمحافظة.

كما أجرى المحافظ حوارات مباشرة مع عدد من العاملين داخل الديوان العام، واستمع إلى مقترحاتهم بشأن تحسين بيئة العمل وتطوير آليات الأداء، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير مناخ عمل داعم ومحفز، إيمانًا بأن توفير بيئة عمل مستقرة ينعكس بشكل مباشر على مستوى الأداء المؤسسي ويرتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين.

حل مشكلات المواطنين 

وأعرب العاملون بإدارات ديوان عام المحافظة عن تقديرهم للمتابعة الميدانية المستمرة التي يقوم بها محافظ الغربية، مؤكدين أن تواجده الدائم بينهم والاستماع لملاحظاتهم يمثل حافزًا قويًا لبذل المزيد من الجهد وتحقيق أفضل معدلات الأداء، كما يعزز روح التعاون والعمل الجماعي بين مختلف الإدارات، مشددين على التزامهم الكامل بتنفيذ توجيهات المحافظ والعمل على تطوير منظومة العمل بما يحقق رضا المواطنين ويلبي احتياجاتهم.

اخبار محافظة الغربية تحسين خدمات حل مشكلات المواطنين ردع مخالفين

