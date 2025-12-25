تحرير 20 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

اتخذت حملة من مديرية التموين بالغربية، إجراءات قانونية بتحرير 20 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات وأوزان الخبز، في مركز وبندر زفتى، خلال 24 ساعة.

توجيهات حملات تموينية



واستهدفت الحملة التي أشرف عليها أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر زفتى، وحررت 20 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات.

تحرك أمني عاجل

وتضمنت المخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

ردع أمن الغربية



وتأتى الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال إحكام الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.