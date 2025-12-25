قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالشوم.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية الجبلاو بقنا
العلماء يحذرون من احتمال اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالقمر .. ما القصة؟
9 ضحايا.. انتهاء أعمال البحث بأنقاض عقار إمبابة بعد استخراج آخر جثة
تحمل الكثير لاستقرار الوطن.. مصطفى بكري: المواطن يهمه تحسن أحوال المعيشة
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية 2025
محمد غنيم رائد زراعة الكلى بالعالم: لم يكن حلمي دخول كلية الطب.. وتعرضت للتنمر بالمدرسة
الكنيست يقر قانونا يسمح لجيش الاحتلال باختراق كاميرات المراقبة سرا
عطل مفاجئ يوقف خدمات إنستاباي Instapay
الهيئة الوطنية تنتهى من التجهيزات لتصويت المصريين بالداخل بـ 19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب
رأس السنة الجديدة 2026 عطلة رسمية في مصر أم لا؟ الحكومة توضح
استقرار أسعار العملات في مصر بعد خفض الفائدة الخميس 25 ديسمبر 2025
فضيحة إف-35.. كشف عيب خطير في المقا.تلة الأمريكية بسبب سوء الصيانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يواصل جولاته المكثفة لإعادة الانضباط إلى الشارع الطنطاوي ويقود حملة إشغالات مسائية موسعة بشوارع محب وسعيد والكورنيش

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

قاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من الشوارع الحيوية بمدينة طنطا، وعلى رأسها شوارع محب وسعيد والكورنيش، وذلك خلال مساء اليوم الخميس عطلة نهاية الأسبوع التي تشهد كثافات مرورية وزحامًا ملحوظًا نتيجة زيادة الحركة التجارية وإقبال المواطنين، حيث تُعد هذه الشوارع من أهم الشرايين المرورية المؤثرة في حركة المواطنين والسيولة المرورية اليومية، وذلك لمتابعة تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وضبط المخالفات التي تعيق حركة السير وتشوه المظهر العام، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرص محافظة الغربية على استعادة الانضباط الكامل بالشارع الطنطاوي وإعادة الوجه الحضاري لكافة مدن ومراكز المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال جولته، شدد محافظ الغربية على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لإعادة الانضباط إلى الشارع، وعدم السماح بعودة أي مظاهر عشوائية أو إشغالات تعوق حركة المواطنين أو تمثل تعديًا على حقهم في شارع منظم وآمن، مؤكدًا أن شوارع محب وسعيد والكورنيش تمثل محاور رئيسية للحركة التجارية والمرورية بمدينة طنطا، ويجب أن تظل مفتوحة بالكامل أمام المواطنين والسيارات، خاصة في أوقات الذروة، بما يحقق السيولة المرورية ويُحسن مستوى الخدمات المقدمة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن الحملات المكبرة نهج عمل مستمر يستهدف التعامل مع المشكلات ميدانيًا في توقيتات الذروة، مشيرًا إلى أن الدولة استثمرت كثيرًا في تطوير البنية التحتية والطرق، ولن يُسمح بإهدار هذه الجهود بسبب ممارسات خاطئة أو مخالفات تعطل حركة الشارع وتؤثر على حياة المواطنين اليومية.

وأضاف محافظ الغربية أن المحافظة تعمل وفق رؤية واضحة تضع المواطن في مقدمة الأولويات، موضحًا أن استعادة الانضباط منظومة متكاملة تشمل تنظيم الحركة، ورفع كفاءة الشوارع، وتحسين الصورة البصرية للمدينة، بما يعكس الوجه الحضاري اللائق بمحافظة الغربية ومكانتها، ويُسهم في خلق بيئة حضارية آمنة تشجع على الحركة والتجارة والاستثمار.

ووجّه المحافظ رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة اليومية وعدم التهاون مع أي مخالفات، مع تكثيف الحملات المفاجئة في مختلف الشوارع الحيوية، خاصة خلال فترات الزحام، مؤكدًا أن القانون سيُطبق بكل حسم على المخالفين، مع الاستمرار في التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكاواهم والعمل على حلها بشكل فوري.

وتأتي هذه الجولات والحملات المكثفة ضمن خطة محافظة الغربية لإعادة الانضباط الكامل للشارع، وفرض سيادة القانون، وتحقيق الانسيابية المرورية، واستكمال جهود إعادة المظهر الحضاري لكافة أنحاء المحافظة، بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمواطنين ويعكس صورة حضارية تليق بمحافظة الغربية وأبنائها.

اخبار محافظة الغربية جولات مكثفه تحرك عاجل تحسين خدمات المواطنين اللواء أشرف الجندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الذهب

بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪

هوت شوكليت

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

ترشيحاتنا

صورة من اللقاء

التعادل السلبي يحسم مواجهة الفيحاء والحزم في دوري روشن السعودي

منتخب مصر

منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا غدا.. صور

الأهلي

توروب يركز على الجوانب الخططية والفنية في مران الأهلي استعدادًا للمصرية للاتصالات

بالصور

إزاى تتحكم في وزنك من طريقة الطهى والأكل

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة.. أهمية بذور اليقطين

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين

نهال عنبر: حاولت الصلح بين ابني وزوجته قبل الطلاق

نهال عنبر ويمنى بدراوي
نهال عنبر ويمنى بدراوي
نهال عنبر ويمنى بدراوي

لو بتحب الحلبسة.. اكتشف أضرار الإكثار من الحمص

الحلبسة
الحلبسة
الحلبسة

فيديو

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد