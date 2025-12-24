هند الضاوي: الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي يتسارع بشكل مميت على أفريقيا |فيديو

قالت الإعلامية هند الضاوي، إن السودان يمر بأزمة كبيرة منذ سنوات، إلا أن هذه الأزمة بدأت تتوسع بشكل أكبر مع اشتعال الحرب من جديد، موضحة أن ما يجري في السودان لا يمكن قراءته في سياق واحد، بل في أكثر من سياق متداخل، يأتي في مقدمتها الصراع الدولي الدائر على القارة الأفريقية.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أحد أهم هذه السياقات يتمثل في الصراع بين محورين دوليين، الأول هو المحور الأوروبي الأمريكي، والثاني محور روسيا والصين، لافتة إلى أن الصراع بين هذين المعسكرين يتسارع بشكل مميت وقاتل على أفريقيا والدول الأفريقية، باعتبارها قارة واعدة ومليئة بالثروات، من نفط وذهب ويورانيوم، إلى جانب العديد من المعادن التي تعتمد عليها الدول الصناعية الكبرى بشكل أساسي.

وأضافت هند الضاوي، أن أفريقيا كانت خلال السنوات الماضية حكرًا على الدول الغربية، بحكم خضوعها للاستعمار من دول مثل فرنسا وبريطانيا، إلا أن المشهد تغير مع صعود الصين وعودة روسيا بقوة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ما أدى إلى حالة من الصراع على السيطرة والنفوذ داخل القارة الأفريقية.

وأشارت هند الضاوي، إلى أن هذا الصراع اشتد بشكل ملحوظ منذ عام 2015، وهو العام الذي دخلت فيه روسيا إلى سوريا، ونجحت في تأمين موطئ قدم لها على البحر المتوسط، مضيفة: "أفريقيا دخلت بذلك مرحلة صراع حاد بين الدول الكبرى والمعسكرين، حيث تسعى كل دولة كبرى، سواء في المعسكر الشرقي أو الغربي، إلى تحقيق مصالحها الخاصة".