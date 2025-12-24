قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسرع طريقة لإصدار شهادة مُخالفات المرور الإلكترونية
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 24-12-2025
ضياء السيد: أحمد ابني وراء اكتشاف «مرموش» وضمّه لمنتخب مصر
منصة استثمارية موحدة ونافذة للفرص.. انطلاقة جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وعُمان
ضياء السيد: محمد صلاح يصنع أجواءً إيجابية داخل المنتخب وتغيير إمام عاشور كان مُتسرعًا
منها أصغر رقاقة ذكاء اصطناعي.. 10 اكتشافات في 2025 قد تُعيد تشكيل العالم | تعرّف عليها
دعاء اليوم الرابع من رجب .. 4 كلمات تكتب لك الصحة والعافية والرزق
رغم اهتزاز المستوى.. مُحلل رياضي يحسم موقف حارس مصر أمام جنوب إفريقيا
تسهيلات جديدة| «السكة الحديد»: حجز المقاعد المكيفة متاح قبل السفر بـ15 يومًا.. و4% مقاعد طوارئ
خالد جلال: لم أتوقع التشكيل أمام زيمبابوي.. ولقاء جنوب إفريقيا سيكون صعبًا | فيديو
لثلاثة مواسم .. الزمالك يُجدّد عقد نجمه الشاب محمد حمد | تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

هند الضاوي تحذر: الفتنة الطائفية مخطط إسرائيلي لزعزعة استقرار مصر

هند الضاوي
هند الضاوي
عادل نصار

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برامج "حديث القاهرة"، أن بعض المسيحيين من خلال التصريحات في الحلقات الماضية شعروا أننا نستهدفهم وهو أمر غير صحيح، قائلة: "نكن وللمسيحيين كامل الاحترام"، موضحة أن الفتنة الطائفية هي خطة إسرائيلية لزعزعة الاستقرار في مصر.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، "نحن نحذر دائمًا من هذا المخطط ووضحنا للجميع أننا لم نكن نرغب أو لدينا أي هدف في إثارة مشاعر المسيحيين تجاه القضية الفلسطينية".

وأوضحت هند الضاوي أنه حينما يتم الحديث عن الجانب الديني سيكون معنا متخصص من الديانة المسيحية لشرح الأمور والجانب الديني، مشيرة إلى أن التصعيد جاء من الخارج، وهناك من انساق وراء ما يتم ترويج، وتابعت: "دائمًا نكون حريصين على وجود التفسير بشأن التصريحات الإسرائيلية عن المخطط الإسرائيلي 'إسرائيل الكبرى' من النيل للفرات".

هند الضاوي المسيحيين مشاعر المسيحيين القضية الفلسطينية

