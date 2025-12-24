هند الضاوي تحذر: الفتنة الطائفية مخطط إسرائيلي لزعزعة استقرار مصر

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برامج "حديث القاهرة"، أن بعض المسيحيين من خلال التصريحات في الحلقات الماضية شعروا أننا نستهدفهم وهو أمر غير صحيح، قائلة: "نكن وللمسيحيين كامل الاحترام"، موضحة أن الفتنة الطائفية هي خطة إسرائيلية لزعزعة الاستقرار في مصر.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، "نحن نحذر دائمًا من هذا المخطط ووضحنا للجميع أننا لم نكن نرغب أو لدينا أي هدف في إثارة مشاعر المسيحيين تجاه القضية الفلسطينية".

وأوضحت هند الضاوي أنه حينما يتم الحديث عن الجانب الديني سيكون معنا متخصص من الديانة المسيحية لشرح الأمور والجانب الديني، مشيرة إلى أن التصعيد جاء من الخارج، وهناك من انساق وراء ما يتم ترويج، وتابعت: "دائمًا نكون حريصين على وجود التفسير بشأن التصريحات الإسرائيلية عن المخطط الإسرائيلي 'إسرائيل الكبرى' من النيل للفرات".