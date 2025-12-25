قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الثقافة تسلم الخارجية وثائق تاريخية وخرائط تعود للعصرين الخديوي والملكي
التجربة الألمانية في الهيدروجين الأخضر.. "معلومات الوزراء" يصدر مجلته آفاق صناعية
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026
وزير الخارجية عن السد الإثيوبي: أي ضرر لمصر سيتبعه رد فعل دفاعا عن النفس
الدفاع الروسية: القوات المسلحة الأوكرانية خسرت حوالي 265 خلال 24 ساعة
بقيمة 24.6 مليون جنيه.. السويس الجديدة يسترد أراضٍ بالحي الصناعي الأول
كل شوية يطلعولنا بحاجة.. وزير الخارجية: الفترة المقبلة مهمة بملف حقوق الإنسان
وزير الخارجية أمام تضامن الشيوخ: مصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
حوادث

تحرير 53 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بالغربية

الغربية أحمد علي

ضبطت مباحث التموين بالغربية، في حملة على مدار  24 ساعة، 53 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

حملات تموينية 

وتلقى مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا بتحرير53  مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان.

ردع مخالفين 

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

تحرك أمني عاجل 


وكان مدير أمن الغربية قد وجه مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

اخبار محافظة الغربية حملات تموينية ردع مخالفين والباعة الجائلين

