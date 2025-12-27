إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بالصحراوي الغربي بأسيوط

أُصيب 5 أشخاص، صباح اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، عند مدخل مركز القوصية بمحافظة أسيوط.

تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي



وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي ووجود مصابين.

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارتين تحملان أرقام 37291 و9587.

إصابة 5 أشخاص



أسفر الحادث عن إصابة كلا من :

حمادة أحمد شحاتة (32 عامًا) باشتباه جرح قطعي بالحاجب الأيمن، و عمر عبدالحافظ أحمد (14 عامًا) بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و محمد ماجد أحمد (30 عامًا) بجروح قطعية بالجبهة، و محمود عبدالحافظ أحمد (28 عامًا) باشتباه كسر بالحوض والفخذ الأيمن، و محمد عبدالحافظ أحمد (31 عامًا) بجرح قطعي بفروة الرأس بطول 5 سم.



وجرى نقلهم إلى مستشفى القوصية المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية، ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية بالطريق.