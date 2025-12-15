السجن المشدد 15 عامًا لشقيقين أنهيا حياة سائق توكتوك في أسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط شقيقين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، لقيامهما بقتل سائق توك توك، إثر خلاف على أولوية تحميل الركاب بميدان أسماء الله الحسنى بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالتواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين، رئيس بالمحكمة، وعلاء الدين سيد عبد المالك، نائب رئيس المحكمة، وبأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

مشاجرة بين سائقي توك توك

تعود وقائع القضية رقم 6542 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط، إلى تلقي قسم شرطة ثان أسيوط بلاغًا بنشوب مشاجرة بين سائقي توك توك بميدان أسماء الله الحسنى بمنطقة الوليدية، ووجود مصاب.

وانتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة المجني عليه "أسامة . ج . ع"، سائق توك توك، بإصابات خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، حيث تُوفي أثناء محاولة إنقاذه.

خلافات على أولوية تحميل الركاب

وكشفت تحريات النقيب علي طارق عبدالعزيز، معاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، عن وقوع مشاجرة بين المجني عليه والمتهم الأول "عمرو . م . س"، بسبب خلافات بينهما على أولوية تحميل الركاب، حيث تعدى المجني عليه على المتهم الأول بالضرب، محدثًا إصابته.

وتوجه المتهم الأول إلى منزله وأحضر سلاحًا أبيض (سكين)، واصطحب شقيقه المتهم الثاني "رفيع . م . س"، وتوجها إلى مكان تواجد المجني عليه، وما إن ظفرا به حتى انهال المتهم الأول عليه بعدة طعنات أودت بحياته، ثم فرا هاربين.

وبتقنين الإجراءات القانونية، تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترف المتهم الأول بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة.