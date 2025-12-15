قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أضخم تطوير| إصلاح مناهج الانجليزي والعربي والدراسات الإجتماعية من رياض الأطفال للثانوي
الخارجية الروسية: ندعم فنزويلا في ظل تعرضها لضغوط سياسية وتهديدات عسكرية أمريكية
وفاة 3 شباب اختناقا داخل شقة بالعاشر من رمضان.. وشهود عيان لـ “صدى البلد”: شاهدنا الضحايا ينزفون من أنفهم
16 إجراء جديدا.. خارطة طريق وزير التربية والتعليم لعام 2026
إقبال كثيف للمصريين في الرياض على التصويت بجولة الإعادة بانتخابات النواب
الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار
دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا
بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السجن المشدد 15 عامًا لشقيقين أنهيا حياة سائق توكتوك في أسيوط

هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط شقيقين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، لقيامهما بقتل سائق توك توك، إثر خلاف على أولوية تحميل الركاب بميدان أسماء الله الحسنى بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالتواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين، رئيس بالمحكمة، وعلاء الدين سيد عبد المالك، نائب رئيس المحكمة، وبأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

مشاجرة بين سائقي توك توك

تعود وقائع القضية رقم 6542 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط، إلى تلقي قسم شرطة ثان أسيوط بلاغًا بنشوب مشاجرة بين سائقي توك توك بميدان أسماء الله الحسنى بمنطقة الوليدية، ووجود مصاب.

وانتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة المجني عليه "أسامة . ج . ع"، سائق توك توك، بإصابات خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، حيث تُوفي أثناء محاولة إنقاذه.

خلافات على أولوية تحميل الركاب

وكشفت تحريات النقيب علي طارق عبدالعزيز، معاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، عن وقوع مشاجرة بين المجني عليه والمتهم الأول "عمرو . م . س"، بسبب خلافات بينهما على أولوية تحميل الركاب، حيث تعدى المجني عليه على المتهم الأول بالضرب، محدثًا إصابته.

وتوجه المتهم الأول إلى منزله وأحضر سلاحًا أبيض (سكين)، واصطحب شقيقه المتهم الثاني "رفيع . م . س"، وتوجها إلى مكان تواجد المجني عليه، وما إن ظفرا به حتى انهال المتهم الأول عليه بعدة طعنات أودت بحياته، ثم فرا هاربين.

وبتقنين الإجراءات القانونية، تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترف المتهم الأول بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة.

أسيوط محكمة جنايات أسيوط السجن المشدد لمدة 15 عامًا قتل سائق توك توك منطقة الوليدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

ترشيحاتنا

اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ

الشعراوي : البنية التحية في مصر تشهد تطورا كبيرا في عهد الرئيس السيسي

اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ

لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ تنطلق بمناقشة أولويات الدور التشريعي ومشروعات طرق استراتيجية

عداد الكهرباء

بعد تحذيرات الكهرباء.. رئيس طاقة النواب: تحويل كل العدادات القديمة إلى مسبوقة الدفع خلال 4 سنوات

بالصور

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد