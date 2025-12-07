رذيلة ومخدرات.. الإعدام لربة منزل وصديقها تخلصا من صاحب جراج تكاتك بأسيوط

عاقبت الدائرة الرابعة الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط ربة منزل وصديقها بالإعدام شنقا لقيامهما باستدراج صاحب جراج تكاتك إلى شقة المتهم الثاني لتعاطي المواد المخدرة وممارسة الرذيلة، ثم أنهيا حياته بقرية المطيعة بمركز أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال إبراهيم الشريف رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هاني تاج الدين السيد الرئيس بالمحكمة، ومحمد جمال علي نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عليان جامع ووائل عبد الحميد.

تغيب المجني عليه

تعود وقائع القضية رقم 9194 لسنة 2024 جنايات أبوتيج إلى ورود بلاغ من عواطف. ع. ذ. بتغيب زوجها قرشي. ع. ح. عن المنزل، عقب نشوب خلافات زوجية بينهما.

استدراج المجني عليه لممارسة الرذيلة



وتوصلت تحريات الرائد مصطفى جمال عبد الناصر، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أبوتيج، إلى أن المجني عليه التقى بالمتهمة الأولى نورة. م. أ. (38 عامًا - ربة منزل) أمام جراج التكاتك الخاص به بمدينة أبوتيج، حيث اتفقا على ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالي وإعطائها مواد مخدرة.

تخلص المتهمان من المجني عليه



وقامت المتهمة الأولى باستدراج المجني عليه إلى مسكن المتهم الثاني أحمد. م. م. (36 عامًا - عامل خردة) بقرية المطيعة بمركز أسيوط، واتفق المتهمان على سرقة المجني عليه.

وعقب وصول المتهمين والمجني عليه إلى مسكن المتهم الثاني، قاموا بتعاطي المواد المخدرة، ثم مارست المتهمة الأولى الرذيلة مع المجني عليه بإحدى غرف المنزل. وبعد انتهائهما من العلاقة غير الشرعية، اكتشف المجني عليه سرقة المواد المخدرة التي كانت بحوزته، وطلب منهما إحضار بديل عنها وقاما بتركه بالمنزل بحجة إحضار مواد مخدرة له، ظنًا منهما أنه سيغادر، إلا أنه ظل في انتظارهما وعقب عودتهما إلى المنزل فوجئا بوجوده، فخشيا افتضاح أمرهما.

وقام المتهم الثاني بخنقه بقطعة قماش، بينما قامت المتهمة الأولى بالتعدي عليه بعصا خشبية على رأسه، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.