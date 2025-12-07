قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"شكرا لك يا مصر".. "الخليج" الكويتية تشيد بالإنجازات غير المسبوقة في عهد الرئيس السيسي
بعد حبس المتهمين.. والد السباح يوسف لـ صدى البلد: أحد المتسابقين لاحظ غرق نجلي.. والحكام تجاهلوا التحذير
مفيش غلق للمدارس.. الصحة: الوضع الوبائي في مصر مطمئن للغاية
مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح تفتح الباب أمام رحيله في الشتاء للسعودية
H1N1.. وزير الصحة يكشف عن نوع فيروس الانفلونزا الموجود في مصر
وزير الأوقاف يفتتح دورة تدريبية لأئمة ماليزيا بمسجد مصر الكبير
انطلاق منتدى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين .. غدا
نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية ويصف المرحلة الثانية من اتفاق غزة بالصعبة| تفاصيل
وزير خارجية قطر: علاقتنا بحماس بدأت بطلب أمريكي وكل المساعدات إلى غزة بتنسيق مع إسرائيل
نتنياهو: أوشكنا على الانتهاء من المرحلة الأولى لاتفاق غزة والثانية أكثر صعوبة
أحمد سعد: مررت بأوقات بدون أموال وطُردت صغيرًا.. وقررت الحفاظ على حلمي
الحكومة: تفعيل آليات التصدي للشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينشر الأخبار الكاذبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رذيلة ومخدرات.. الإعدام لربة منزل وصديقها تخلصا من صاحب جراج تكاتك بأسيوط

محكمة
محكمة
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة الرابعة الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط ربة منزل وصديقها بالإعدام شنقا لقيامهما باستدراج صاحب جراج تكاتك إلى شقة المتهم الثاني لتعاطي المواد المخدرة وممارسة الرذيلة، ثم أنهيا حياته بقرية المطيعة بمركز أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال إبراهيم الشريف رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هاني تاج الدين السيد الرئيس بالمحكمة، ومحمد جمال علي نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عليان جامع ووائل عبد الحميد.

تغيب المجني عليه 

تعود وقائع القضية رقم 9194 لسنة 2024 جنايات أبوتيج إلى ورود بلاغ من عواطف. ع. ذ. بتغيب زوجها قرشي. ع. ح. عن المنزل، عقب نشوب خلافات زوجية بينهما.

استدراج المجني عليه لممارسة الرذيلة 


وتوصلت تحريات الرائد مصطفى جمال عبد الناصر، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أبوتيج، إلى أن المجني عليه التقى بالمتهمة الأولى نورة. م. أ. (38 عامًا - ربة منزل) أمام جراج التكاتك الخاص به بمدينة أبوتيج، حيث اتفقا على ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالي وإعطائها مواد مخدرة.

تخلص المتهمان من المجني عليه 


وقامت المتهمة الأولى باستدراج المجني عليه إلى مسكن المتهم الثاني أحمد. م. م. (36 عامًا - عامل خردة) بقرية المطيعة بمركز أسيوط، واتفق المتهمان على سرقة المجني عليه.

وعقب وصول المتهمين والمجني عليه إلى مسكن المتهم الثاني، قاموا بتعاطي المواد المخدرة، ثم مارست المتهمة الأولى الرذيلة مع المجني عليه بإحدى غرف المنزل. وبعد انتهائهما من العلاقة غير الشرعية، اكتشف المجني عليه سرقة المواد المخدرة التي كانت بحوزته، وطلب منهما إحضار بديل عنها وقاما بتركه بالمنزل بحجة إحضار مواد مخدرة له، ظنًا منهما أنه سيغادر، إلا أنه ظل في انتظارهما وعقب عودتهما إلى المنزل فوجئا بوجوده، فخشيا افتضاح أمرهما. 

وقام المتهم الثاني بخنقه بقطعة قماش، بينما قامت المتهمة الأولى بالتعدي عليه بعصا خشبية على رأسه، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

أسيوط جنايات أسيوط الإعدام شنقا تعاطي المواد المخدرة ممارسة الرذيلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

درع تشرنوبل النووي

تحذير..درع تشرنوبل النووي يفقد قدرته على الاحتواء

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟.. الإفتاء تجيب

عداد الكهرباء

هل يمكن اخذ العداد لسكن جديد؟ مرفق الكهرباء يجيب

صورة أرشيفية

بدء التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي في 13 محافظة .. غداً

ترشيحاتنا

بيراميدز

بيراميدز يشكو ثلاثي التحكيم سيد منير ومحمد العتباني ومحمود رشدي

بيراميدز

بيراميدز يشكو ثلاثي التحكيم سيد منير ومحمد العتباني ومحمود رشدي

محمد صلاح

أسطورة .. محمود تريزيجيه يدعم محمد صلاح عبر ستوري

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد