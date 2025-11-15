تحويل حالتين من مصابي أتوبيس نقل عام الوادي الجديد إلى مستشفيات أسيوط

قررت إدارة مستشفى الداخلة العام بمحافظة الوادي الجديد، منذ قليل، تحويل حالتين من مصابي حادث انقلاب أتوبيس نقل عام بطريق الداخلة – الفرافرة إلى مستشفى أسيوط الجامعي لسوء حالتهما الصحية.

تحويل حالتين لمستشفي اسيوط الجامعي



وتبين تحويل كل من أماني بكر مروان، 21 عاما، ومقيمة بقرية أبو هريرة بالفرافرة إلى مستشفى أسيوط الجامعي بعد إصابتها بكسر في الضلوع وتحتاج إلى عرض على طبيب جراحة قلب وصدر، أحمد صابر حميد، 18 عاما ومقيم بمركز الفرافرة، بعد إصابته بارتجاج في المخ وجرى تحويله لمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط.



وجرى تجهيز سيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات جامعة الأزهر وأسيوط بمدينة أسيوط تحت إشراف طبي كامل من مستشفى الداخلة العام بالتعاون مع مرفق إسعاف المحافظة.

وكان قد شهد طريق " الداخلة – الفرافرة" بمنطقة الكيلو 100 انقلاب أتوبيس نقل عام صباح اليوم السبت، أسفر عن إصابة 38 مصابا جرى نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام بمعرفة سيارات الإسعاف وسيارات ملاكي كانت تمر بالطريق بجوار الحادث، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجرى الدفع بمعدات من الوحدة المحلية لمركز الداخلة ووحدة مرور المركز لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة الحركة المرورية.