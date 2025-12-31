تراجع جديد في أسعار الذهب ليلة رأس السنة

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي بشكل هامشي، إذ سجل عيار 21 نحو 5835 جنيها مقارنة 5850 جنيه بمستهل التعاملات المسائية بانخفاض 15 جنيها.

يرصد موقع “صدى البلد” الأخباري أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات المسائية يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر يوم الأربعاء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6870 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6845 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 6115 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 6090 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 5835 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 5815 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5000 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4985 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3890جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3875 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3335 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3325 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 46680 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 46520 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 207415 جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 206705 جنيها.

سعر الذهب عالميا يوم الأربعاء

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4318.35 دولار أمريكي.