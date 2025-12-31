أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية

يرصد موقع “صدى البلد” الأخباري أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال مستهل التعاملات المسائية يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر يوم الأربعاء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6885 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6865 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 6130 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 6110 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 5850 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 5850 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5015 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4995 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3900جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3885 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3345 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3330 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 46800 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 46640 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 207950 جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 207240 جنيها.

سعر الذهب عالميا يوم الأربعاء

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4335.39 دولار أمريكي.



