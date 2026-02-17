هانز فليك بعد خسارة برشلونة أمام جيرونا: الفريق يمر بفترة صعبة ويحتاج للعودة بقوة

أعرب المدير الفني لفريق برشلونة، هانز فليك، عن خيبة أمله عقب خسارة فريقه أمام جيرونا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

وسقط حامل اللقب خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب جيرونا، بعدما فشل في الحفاظ على توازنه، ليمنح أصحاب الأرض ثلاث نقاط مستحقة وفقًا لما أكده المدرب الألماني في تصريحاته عقب المواجهة.

وقال فليك إن جيرونا سنحت له العديد من الفرص، مشيرًا إلى أن فريقه لم يكن في أفضل حالاته، خاصة من الناحية التكتيكية، موضحًا أن تمركز اللاعبين لم يكن جيدًا، لا سيما في منطقة خط الوسط، وهو ما أدى إلى استقبال أهداف بسهولة.

وأضاف أن برشلونة ارتكب أخطاءً عديدة خلال المباراة، مؤكدًا ضرورة العودة سريعًا إلى المسار الصحيح وتقديم أداء أفضل خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن اللاعبين بحاجة إلى الراحة بسبب الإجهاد، خاصة مع ضغط المباريات، لكنه أبدى ثقته في قدرة الفريق على استعادة توازنه.

وفيما يتعلق بالجدل التحكيمي حول الهدف الثاني لجيرونا، وما إذا كانت هناك مخالفة على جول كوندي، اكتفى فليك بالإشارة إلى أن الجميع شاهد اللقطة، ملمحًا إلى وجود خطأ، لكنه رفض التركيز على القرار التحكيمي، مؤكدًا أن الفريق لو قدم أداءً جيدًا لما كان الحديث منصبًا على تلك الواقعة، وأن الأهم هو تحسين المستوى داخل الملعب.

كما أوضح المدرب أنه غير مقتنع بتفسيرات الحكام، لكنه نفى وجود شكوك داخل الفريق بسبب الهزيمة، مؤكدًا أن برشلونة قادر على تقديم أداء أفضل. وأعرب عن أمله في جاهزية بيدري وماركوس راشفورد للمباراة المقبلة، مشيرًا إلى أن جافي بات قريبًا من العودة للتدريبات الجماعية، وأن اكتمال الصفوف قد يمنح الفريق فرصة للظهور بمستوى مختلف.

واعترف فليك بأن الشوط الثاني كان سيئًا للغاية، خاصة على الصعيد الدفاعي، مؤكدًا أن الفريق يمر بفترة صعبة ومعنوياته ليست في أفضل حال، لكنه شدد على أن الطريق لا يزال طويلًا لاستعادة الصدارة والعودة للمنافسة بقوة.

وأكد أن الإرهاق ليس عذرًا، موضحًا أن الفريق يحتاج إلى مزيد من العزيمة والسيطرة وتقليل الأخطاء، وأن النتائج الحالية تفرض على الجميع ضرورة التحسن الفوري.

واختتم تصريحاته بالإعلان عن منح اللاعبين راحة لمدة يومين، في محاولة لاستعادة الجاهزية الذهنية والبدنية، مؤكدًا أن الفريق سيعود إلى التدريبات يوم الخميس بعقلية مختلفة ورغبة أكبر في تصحيح المسار خلال المرحلة المقبلة.