انتعاش أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية بعد موجة هبوط حادة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق المحلية والبورصة العالمية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عام 2026، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع نحو 80 جنيهًا ليصل إلى 5940 جنيهًا، بينما سجل الجرام عيار 24 نحو 6789 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5091 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 47520 جنيهًا، أما الأسعار العالمية، فقد ارتفعت الأوقية بنحو 51 دولارًا لتسجل 4385 دولارًا.



وجاء هذا الانتعاش بعد انخفاض حاد بنسبة 4.5% للذهب يوم الاثنين، وهو أكبر هبوط يومي منذ أكتوبر الماضي، ما دفع المستثمرين إلى إعادة التوازن في محافظهم الاستثمارية.



كما شهدت الفضة ارتفاعًا قويًا في بداية تداولات الثلاثاء في الولايات المتحدة، بعد أن تكبدت خسائر كبيرة يوم الاثنين، ما يشير إلى انتعاش المعدنين النفيسين بعد موجة البيع المكثف وجني الأرباح.



وأشار إمبابي إلى أن زيادة متطلبات الهامش لعقود الذهب والفضة الآجلة من قبل بورصة شيكاغو التجارية كانت سببًا رئيسيًا في عمليات البيع المكثفة يوم الاثنين، حيث أجبرت المتداولين على ضخ سيولة إضافية لتغطية التزاماتهم عند استلام العقود.



ويرى إمبابي، أن انخفاض أسعار الذهب يعد فرصة مواتية للشراء، فوقت الخوف هي أفضل الأوقات التي يمكن من خلالها تحقيق أراح مستقبلية، والأسعار الحالية فرصة شراء حقيقية في ظل تزايد التقعات باستمرار موجة الصعود، بفعل مشتريات البنوك المركزية وسياسة التيسير النقدي التي يطبقها الفيدرالي الأمريكي.



ومع ذلك، يرى الخبراء أن أي انخفاض إضافي قد يكون محدودًا، خاصة في ظل توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في 2026، إذ سيقلل ذلك تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب، وهو معدن لا يدر عوائد نقدية مباشرة.



وأضاف إمبابي أن استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي والتوترات الجيوسياسية يدعم الأصول التقليدية مثل الذهب والفضة، مؤكدًا أن أحجام التداول قد تبقى منخفضة قبيل عطلة رأس السنة الجديدة، فيما يترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم الثلاثاء.



التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق

في أحدث التطورات، أفادت رويترز بأن روسيا اتهمت أوكرانيا بشن هجوم بطائرة مسيرة على مقر الرئاسة الروسية في شمال البلاد، فيما نفت أوكرانيا هذه المزاعم واعتبرتها ذريعة لمزيد من الضربات على كييف.



في سياق آخر، شن الجيش الأمريكي غارة على منشأة في فنزويلا ضمن حملة مكافحة تهريب المخدرات، ما أدى إلى مقتل اثنين من المهربين، بينما واصلت الولايات المتحدة عملياتها البحرية لمكافحة تهريب المخدرات في المياه الدولية، وفقًا لوكالة بلومبرج.



سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء تقلبات حادة في أسعار الذهب.. تراجع الآن بعد صعود صباحي

وفي منطقة آسيا–المحيط الهادئ، تصاعدت التوترات بين الصين وتايوان. فقد أطلقت الصين عشرات الصواريخ في المياه القريبة من تايوان، وأجرت تدريبات عسكرية حية ليومين متتاليين ضمن مناورات أطلقت عليها اسم "مهمة العدالة 2025"، تحاكي حصارًا لأحد أكثر الممرات الملاحية ازدحامًا في العالم.

كما أعلنت الصين عن مناطق تدريب تخترق المياه الإقليمية التايوانية، وفرضت حظرًا على الطيران فيها، فيما استمرت الرحلات الدولية بشكل طبيعي إلى حد كبير.



في الوقت نفسه، دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي إلى نموذج جديد للتفاعل الإيجابي مع الولايات المتحدة، مع الحفاظ على موقف بكين الرافض لمبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان، والتأكيد على عدم التنازل عن مصالح الصين الأساسية، في سياق تعزيز الاستقرار في العلاقات الثنائية.



الأسواق المالية وأسعار الفائدة

شهدت الأسواق الخارجية اليوم ارتفاعًا طفيفًا في مؤشر الدولار الأمريكي، بينما ارتفعت أسعار النفط الخام إلى حوالي 58.50 دولارًا للبرميل. كما بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.12%.



وتشير بيانات أسعار الفائدة المستقبلية إلى احتمال بنسبة 16.1% أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب يناير المقبل، وفق أداة CME FedWatch، وهو ما يعزز جاذبية الذهب والفضة كأصول آمنة.



تأثير هذه الأحداث على السوق المحلي

في مصر، انعكست تحركات الأسعار العالمية بشكل مباشر على السوق المحلي، حيث ارتفعت أسعار الذهب بنسب ملموسة، ويظل المستثمرون حذرين قبيل عطلة رأس السنة، مع متابعة دقيقة للأحداث الجيوسياسية العالمية وتأثيرها على أسعار المعادن النفيسة.