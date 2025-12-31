أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

أعرب النجم نادر أبو الليف عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها على أغنيته الجديدة كده كتير، التي طرحها مؤخرًا وحققت نجاحًا ملحوظًا بين الجمهور.



وأكد أبو الليف أن الأغنية تحمل مضمونًا إنسانيًا مهمًا، مشيرًا إلى أنها تعبر عن فقدان الكثير من القيم والمشاعر في حياتنا اليومية، قائلًا إننا أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم، لدينا مشاعر وقيم ومبادئ وأسر وأخلاق.



ووجه أبو الليف الشكر لكل القائمين على العمل، مثمنًا مجهود فريق الأغنية، وعلى رأسهم الشاعر والملحن، ومهندس الصوت خالد رؤوف، مؤكدًا أن التعاون المثمر بينهم كان سببًا رئيسيًا في خروج الأغنية بهذا الشكل الذي لاقى استحسان الجمهور.

أغنية كده كتير، غناء نادر أبو الليف ومن كلمات وألحان هشام صادق وتوزيع صادق عادل، ومهندس صوت خالد رؤوف .

وطرح مؤخرًا المطرب نادر أبو الليف أغنية جديدة وتحمل اسم "العالم كله" ويشاركه الغناء المطربة حنان عطية، وهى من كلمات نادر عزت وألحان محمد السماحى وتوزيع داوود جميعى.

وطرح مؤخرًا نادر أبو الليف أحدث كليباته بعنوان "زنانة" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات السيد علي وألحان عماد تاج وتوزيع مورو وإخراج أحمد الشيخ، وظهر أبو الليف في الكليب بمشاهد كوميدية، وارتدى تى شيرت النادى الأهلى.

وتقول كلمات الأغنية "عصبية بتعلى صوتك ليه عليا الناس بصالنا ياوليا.. لاء لمى الدور واهدى شويا اتهدى أحسنلك.. زنانة طلباتك ليه مابتخلاصشى.. ولغيرك عمالة تبصى.. كفايا أكل شوايا وخسى.. وبصى على نفسك".