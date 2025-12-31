قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم
الكشف عن منافس الجزائر في دور الـ 16 بأمم إفريقيا
تطورات صفقة انتقال لاعب الأهلي إلى برشلونة الإسباني
أحمد موسى: الحكومة تعمل على استقرار الأسعار والداخلية ترفع الاستعدادات لتأمين الاحتفالات
لا زيادة رسمية.. حقيقة زيادة تذاكر المترو من 8 إلى 10 جنيهات
اتحاد الكرة يعلن عن أبرز شروط القيد في الدوري المصري
أحمد موسى: الدولة توفر الأمن والاستقرار واحتفالات رأس السنة مستمرة
المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى: 45 صحفيا معتقلا في سجون الاحتلال
بعد تراجع عروض الدوري السعودي.. تعرف على وجهة محمد صلاح القادمة
أحمد موسى يشيد بالقوات المسلحة: جيشنا الدرع والسيف ومصر آمنة ومستقرة
كأس عاصمة مصر.. زد يتقدم على حرس الحدود بثنائية في الشوط الأول
سر غضب جماهير الأهلي قبل ميركاتو الشتاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

نادر أبو الليف
نادر أبو الليف
تقى الجيزاوي

أعرب النجم نادر أبو الليف عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها على أغنيته الجديدة كده كتير، التي طرحها مؤخرًا وحققت نجاحًا ملحوظًا بين الجمهور.


وأكد أبو الليف أن الأغنية تحمل مضمونًا إنسانيًا مهمًا، مشيرًا إلى أنها تعبر عن فقدان الكثير من القيم والمشاعر في حياتنا اليومية، قائلًا إننا أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم، لدينا مشاعر وقيم ومبادئ وأسر وأخلاق.


ووجه أبو الليف الشكر لكل القائمين على العمل، مثمنًا مجهود فريق الأغنية، وعلى رأسهم الشاعر والملحن، ومهندس الصوت خالد رؤوف، مؤكدًا أن التعاون المثمر بينهم كان سببًا رئيسيًا في خروج الأغنية بهذا الشكل الذي لاقى استحسان الجمهور.
أغنية كده كتير، غناء نادر أبو الليف ومن كلمات وألحان هشام صادق وتوزيع صادق عادل، ومهندس صوت خالد رؤوف .

وطرح مؤخرًا المطرب نادر أبو الليف أغنية جديدة وتحمل اسم "العالم كله" ويشاركه الغناء المطربة حنان عطية، وهى من كلمات نادر عزت وألحان محمد السماحى وتوزيع داوود جميعى.
وطرح مؤخرًا نادر أبو الليف أحدث كليباته بعنوان "زنانة" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات السيد علي وألحان عماد تاج وتوزيع مورو وإخراج أحمد الشيخ، وظهر أبو الليف في الكليب بمشاهد كوميدية، وارتدى تى شيرت النادى الأهلى.
وتقول كلمات الأغنية "عصبية بتعلى صوتك ليه عليا الناس بصالنا ياوليا.. لاء لمى الدور واهدى شويا اتهدى أحسنلك.. زنانة طلباتك ليه مابتخلاصشى.. ولغيرك عمالة تبصى.. كفايا أكل شوايا وخسى.. وبصى على نفسك".

النجم نادر أبو الليف اغانى نادر ابو الليف العالم كله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

معاشات يناير 2026

الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

ترشيحاتنا

منتخب السودان

السودان يخسر من بوركينا فاسو ويواجه السنغال في ثمن نهائي أمم أفريقيا

منتخب السودان

فتحي سند: صقور الجديان يعبرون إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ 2012

منتخب مصر

مكافأة خاصة للاعبي منتخب مصر بعد التأهل في أمم إفريقيا

بالصور

سعر شيفروليه لانوس 2009 المستعملة

شيفروليه لانوس
شيفروليه لانوس
شيفروليه لانوس

استعدوا للسهرة.. أفلام ليلة رأس السنة 2026

افلام رأس السنة 2026
افلام رأس السنة 2026
افلام رأس السنة 2026

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها

هدى المفتي بإطلالات أنيقة ومميزة

هدى المفتى بإطلالات ملفتة لصالح ماركة "كارتييه" الشهيرة
هدى المفتى بإطلالات ملفتة لصالح ماركة "كارتييه" الشهيرة
هدى المفتى بإطلالات ملفتة لصالح ماركة "كارتييه" الشهيرة

فيديو

نادر أبو الليف

أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد