العالم يودع 2025 ويستقبل 2026 بالألعاب النارية والطائرات المسيرة.. واحتفالات تحت ظلال الأمن والحزن

استقبلت دول العالم عام 2026 بعروض ضخمة من الألعاب النارية والطائرات المسيرة وفي منتصف الليل، وسط آمال واسعة بعام أكثر سلاما، في وقت طغت فيه المخاوف الأمنية والأحداث الدامية على بعض الاحتفالات.



وكانت دول جنوب المحيط الهادئ أول من دق أبواب العام الجديد، حيث سبقت كيريباتي الجميع، تلتها نيوزيلندا التي شهدت أوكلاند فيها أول احتفال كبير بإطلاق آلاف الألعاب النارية من برج «سكاي تاور».

وفي أستراليا، أُقيمت الاحتفالات في سيدني بحساسية خاصة، إذ توقفت عند الساعة 11 مساء دقيقة صمت حدادا على ضحايا هجوم بوندي بيتش، قبل أن تضيء السماء عروض نارية ضخمة رافقها تشديد أمني غير مسبوق.



وفي آسيا، تفاوتت أجواء الاحتفال بين البهجة والحزن، فبينما شهدت اليابان وكوريا الجنوبية والصين عروضا فنية وتقليدية، خفضت إندونيسيا مظاهر الاحتفال حدادًا على ضحايا فيضانات سومطرة، مستبدلة الألعاب النارية بفعاليات ثقافية وصلوات، أما في سوريا، فهز هجوم انتحاري مدينة حلب أثناء الاحتفالات، أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخرين.



وفي روسيا، بعث الرئيس فلاديمير بوتين رسالة رأس السنة متعهدا بـ«النصر» في الحرب الأوكرانية، بينما دخلت كييف العام الجديد تحت صفارات الإنذار وحظر تجول ليلي، حيث تبادل السكان القبلات سريعا قبل سريان القيود الأمنية.



أما الإمارات العربية المتحدة، فلفتت الأنظار بعروض غير مسبوقة من الطائرات المسيرة والألعاب النارية، شملت تشكيل «طائر الفينيق» بألف مسيرة، في محاولة جديدة لتحطيم الأرقام القياسية، وفي المقابل اختارت اليونان وقبرص استبدال الألعاب النارية بعروض ضوئية أقل ضجيجا مراعاة للأطفال والحيوانات.



وفي أوروبا الغربية، ترافقت الاحتفالات مع إجراءات أمنية مشددة، فيما دعا بابا الفاتيكان سكان روما إلى التضامن مع الضعفاء، وعلى شاطئ كوباكابانا في البرازيل، استعد أكثر من مليوني شخص لحضور ما تصفه السلطات بأكبر حفلة رأس سنة في العالم.



وتُختتم الاحتفالات في نيويورك بإسقاط الكرة الكريستالية الشهيرة في ميدان تايمز سكوير، وسط إجراءات أمنية صارمة، حيث ستحمل الكرة هذا العام ألوان العلم الأمريكي احتفالا بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، في ليلة باردة يُنتظر أن تشهد حضورًا كثيفًا رغم درجات الحرارة المتجمدة.



بين الأمل والحذر، دخل العالم عام 2026 محتفظا بتقاليده الاحتفالية، لكن على وقع أزمات وصراعات تذكر بأن الأمن والسلام ما زالا التحدي الأكبر للعام الجديد.