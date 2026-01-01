قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فلسطين.. إصابة 11 شخصاً في انفجار بأحد المحال التجارية في الناصرة
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط فى فنزويلا
العالم يودع 2025 ويستقبل 2026 بالألعاب النارية والطائرات المسيرة.. واحتفالات تحت ظلال الأمن والحزن
السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد.. الأثنين القادم
ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد
دعاء دخول العام الجديد .. كلمات مستجابة بأول فجر في 2026
مكفرات الذنوب العشرة في رأس السنة .. اغسل ذنوبك في دقائق مع بداية العام الجديد
بنمو 44% .. تعويضات التأمين التجاري تسجل 46 مليار جنيه خلال 10 أشهر
الأرخص في المجموعة.. سعر ومواصفات بي إم دبليو 118 ‏الهاتشباك في مصر
أكبر عملية سطو على البنوك في تاريخ ألمانيا الحديث.. لصوص يسرقون الملايين
دعاء للميت في العام الجديد .. يفرح به المتوفى ويضيء قبره ويدخله الجنة
دعاء الفرج لأهالينا في غزة في العام الجديد .. رددوه يُبدل الله أحزانهم أفراحاً وينصرهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العالم يودع 2025 ويستقبل 2026 بالألعاب النارية والطائرات المسيرة.. واحتفالات تحت ظلال الأمن والحزن

احتفالات العام الجديد حول العالم
احتفالات العام الجديد حول العالم
فرناس حفظي

استقبلت دول العالم عام 2026 بعروض ضخمة من الألعاب النارية والطائرات المسيرة وفي منتصف الليل، وسط آمال واسعة بعام أكثر سلاما، في وقت طغت فيه المخاوف الأمنية والأحداث الدامية على بعض الاحتفالات.


وكانت دول جنوب المحيط الهادئ أول من دق أبواب العام الجديد، حيث سبقت كيريباتي الجميع، تلتها نيوزيلندا التي شهدت أوكلاند فيها أول احتفال كبير بإطلاق آلاف الألعاب النارية من برج «سكاي تاور». 

وفي أستراليا، أُقيمت الاحتفالات في سيدني بحساسية خاصة، إذ توقفت عند الساعة 11 مساء دقيقة صمت حدادا على ضحايا هجوم بوندي بيتش، قبل أن تضيء السماء عروض نارية ضخمة رافقها تشديد أمني غير مسبوق.


وفي آسيا، تفاوتت أجواء الاحتفال بين البهجة والحزن، فبينما شهدت اليابان وكوريا الجنوبية والصين عروضا فنية وتقليدية، خفضت إندونيسيا مظاهر الاحتفال حدادًا على ضحايا فيضانات سومطرة، مستبدلة الألعاب النارية بفعاليات ثقافية وصلوات، أما في سوريا، فهز هجوم انتحاري مدينة حلب أثناء الاحتفالات، أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخرين.


وفي روسيا، بعث الرئيس فلاديمير بوتين رسالة رأس السنة متعهدا بـ«النصر» في الحرب الأوكرانية، بينما دخلت كييف العام الجديد تحت صفارات الإنذار وحظر تجول ليلي، حيث تبادل السكان القبلات سريعا قبل سريان القيود الأمنية.


أما الإمارات العربية المتحدة، فلفتت الأنظار بعروض غير مسبوقة من الطائرات المسيرة والألعاب النارية، شملت تشكيل «طائر الفينيق» بألف مسيرة، في محاولة جديدة لتحطيم الأرقام القياسية، وفي المقابل اختارت اليونان وقبرص استبدال الألعاب النارية بعروض ضوئية أقل ضجيجا مراعاة للأطفال والحيوانات.


وفي أوروبا الغربية، ترافقت الاحتفالات مع إجراءات أمنية مشددة، فيما دعا بابا الفاتيكان سكان روما إلى التضامن مع الضعفاء، وعلى شاطئ كوباكابانا في البرازيل، استعد أكثر من مليوني شخص لحضور ما تصفه السلطات بأكبر حفلة رأس سنة في العالم.


وتُختتم الاحتفالات في نيويورك بإسقاط الكرة الكريستالية الشهيرة في ميدان تايمز سكوير، وسط إجراءات أمنية صارمة، حيث ستحمل الكرة هذا العام ألوان العلم الأمريكي احتفالا بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، في ليلة باردة يُنتظر أن تشهد حضورًا كثيفًا رغم درجات الحرارة المتجمدة.


بين الأمل والحذر، دخل العالم عام 2026 محتفظا بتقاليده الاحتفالية، لكن على وقع أزمات وصراعات تذكر بأن الأمن والسلام ما زالا التحدي الأكبر للعام الجديد.

الألعاب النارية الطائرات المسيرة المخاوف الأمنية الأحداث الدامية جنوب المحيط الهادئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

معاشات يناير 2026

الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حالة الطقس

خريطة الأمطار والظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال رأس السنة الميلادية بكنيسة مصر الجديدة |صور

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة

المستشارة أمل عمار تهنئ نساء مصر والعالم بمناسبة حلول العام الجديد

الرئيس السيسي

محافظو الجمهورية يهئنون الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

بالصور

أفضل سيارة مستعملة اقتصادية للسيدات في مصر

شيفروليه أفيو موديل 2010
شيفروليه أفيو موديل 2010
شيفروليه أفيو موديل 2010

الأرخص في المجموعة.. سعر ومواصفات بي إم دبليو 118 ‏الهاتشباك في مصر

بي إم دبليو 118
بي إم دبليو 118
بي إم دبليو 118

بالبيجامة..هنا الزاهد رفقة عائلتها احتفالا بقدوم 2026

هنا الزاهد رفقة عائلتها احتفالا بقدوم 2026
هنا الزاهد رفقة عائلتها احتفالا بقدوم 2026
هنا الزاهد رفقة عائلتها احتفالا بقدوم 2026

وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة

وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-
وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-
وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-

فيديو

طارق جميل

انفصال مهني بعد 14 عامًا.. طارق جميل سعيد ينهي علاقته القانونية بعمرو أديب

طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

على طريقة فيلم Home Alone.. طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

نادر أبو الليف

أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد