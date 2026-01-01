الأهرامات ومراكب خوفو.. أشكال مبهرة بالدرون تزين سماء العاصمة الجديدة احتفالا بعام 2026

شهدت سماء العاصمة الجديدة عروضا استثنائية وأشكال مبهرة للاهرامات ومراكب خوفو باستخدام الطائرات الدرون احتفالا باستقبال العام الميلادي الجديد.

واحتفلت دول العالم باستقبال العام الميلادي الجديد 2026 ، وزينت الألعاب النارية سماء العديد من عواصم العالم .

وزين علم مصر البرج الأيقوني احتفالا باستقبال العام الميلادي الجديدي 2026 .

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ جانباً من فعاليات الاحتفالية التي تقيمها شركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية، بمنطقة الأبراج بالعاصمة الجديدة، احتفالا باستقبال العام الميلادي الجديد، بمشاركة عدد كبير من المواطنين، وبحضور المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية.

وهنأ رئيس الوزراء، في مستهل كلمته حضور الاحتفالية من أبناء الشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال باستقبال عام ميلادي جديد، ناقلا لهم تهنئة وتحية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمنيات فخامته بأن يحمل العام الجديد كل الخير والبركة والسعادة لجميع أبناء هذا الشعب العظيم داخل مصر وخارجها.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في هذه اللحظات المميزة التي نحتفل فيها بحلول عام ميلادي جديد بالعاصمة الجديدة، درة تاج الجمهورية الجديدة، قائلا: هذه هي العاصمة الجديدة التي نعيش جميعاً في واقع وجودها وبنائها وتنميتها، موجها الشكر والتحية لكل من ساهم في تحويل هذا الحلم إلى واقع؛ قائلا: "كل مصري شارك وساهم في تحقيق حلم إنشاء العاصمة الجديدة له كل الاحترام والتقدير".