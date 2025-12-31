احتفالات رأس السنة.. الأمن يكثف تواجده بشوارع رأس البر ودمياط الجديدة

كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من تواجدها بشوارع مدن راس البر ودمياط الجديدة ، وذلك تحسبا لأى طاريء قد يحدث خلال احتفالات راس السنه نتيجه لازدحام المواطنين المعتاد بالشوارع الرئيسية وتم منع الازدحام بشوارع تلك المدن.

ومن جانبها اقتصر الاحتفال براس السنه داخل عددا من النوادى والكافيهات حيث تزينت الكافيهات بوضع مجسم بابا نويل أمام الكافيهات لالتقاط الصور التذكاريه لرواد النوادى والكافيهات

الجدير بالذكر ، أن شارع النيل برأس البر اعتاد كل عام على ازدحام المواطنين بطول الشارع خاصه أن الشارع يضم العديد من المحال التجارية والكافيهات إلا أنه هذا العام شهد تواجد أمنى لمنع حدوث ازدحام بالشارع.