محافظ دمياط يزور كنيسة العذراء مريم لتقديم التهانى بعيد الميلاد

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، زيارة إلى كنيسة العذراء مريم بدمياط، حيث كان فى استقبالهما الأنبا ماركوس أسقف دمياط و كفر الشيخ والبرارى، والقمص صرابامون مترى وكيل المطرانية و القمص مرقص محروس سكرتير المطرانية والقمص مينا الحديدى راعى الكنيسة.

وجاءت الزيارة بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، واللواء خالد عجيزي، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، والرائد أحمد حبيب، من الرقابة الإدارية، والنائب نادر الداجن، والنائبة مروة صالح، والنائبة عبير رخا، والنائب فوزي الجوجري، والنائب السيد الغيطاني، والنائب محمود مشعل، أعضاء مجلس النواب، والدكتور محمود العوضي، رئيس الجبة الوطنية، ولفيف من القيادات التنفيذية والأكاديمية للمحافظة.

وتقدم " محافظ دمياط " بالتهنئة إلى قداسة البابا تاواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، و شعب مصر بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وحلول العام الميلادى الجديد، واعرب عن سعادته البالغة بمشاركة المصريين جميعًا باحتفالاتهم الدينية والتى تعكس أواصر المحبة والألفة فهم روح واحدة بوطن واحد .

وأكد أن المناسبات الدينية تبرز الروح الطيبة لأبناء الوطن وأواصر المحبة والألفة بين المصريين، واختتم حديثه بالدعاء لمصر أن يحفظها ويديم عليها دوام الرفعة والرخاء تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ومن جانبه نقل نيافة الحبر الجليل الانبا ماركوس تهنئة قداسة البابا تواضروس الثانى بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، واعرب عن سعادته بمشاركة محافظ دمياط وأبناء المحافظة باحتفالات الكنيسة ، وهنأ الجميع بهذه المناسبة.