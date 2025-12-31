جهود مكثفة في ليلة رأس السنة بأسوان لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي

قبل لحظات من إسدال الستار على العام الحالى 2025 ، وإستقبال العام الميلادى الجديد 2026.

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المكثفة التي تبذلها أجهزة المحافظة المختلفة لإضفاء المظهر الحضارى والجمالى اللائق بعروس المشاتى بما يعكس الوجه المشرق لأسوان كإحدى أهم المقاصد السياحية لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية.

وأكد المحافظ على أن أعمال التطوير والتجميل التى يتم تنفيذها فى الميادين والحدائق والشوارع الرئيسية تأتى بالتوازى مع تنفيذ مشروعات حيوية للبنية التحتية ، وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة لللمواطن الأسوانى ، والتغلب على التحديات المتراكمة التى تواجه هذا القطاع الحيوى بما يضمن إستدامة الخدمات وجودتها.

جهود متنوعة

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن المحافظة تولى إهتماماً متواصل بتحقيق التوازن بين تحسين المظهر الجمالى للمدينة والإرتقاء بالخدمات الأساسية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وبما يساهم فى رفع مستوى المعيشة للمواطن الأسوانى ، وتهيئة بيئة حضارية وآمنة تليق بمكانة أسوان التاريخية والسياحية .

وأشار محافظ أسوان إلى المتابعة الميدانية المستمرة لضمان الاإتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ فى مختلف المشروعات الجارية .