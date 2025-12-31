محافظ أسوان: 2026 عام الحصاد وجني الثمار للمشروعات الخدمية والاستثمارية

هنأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2026، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والإستقرار والرخاء ، وأن يكون عاماً حافلاً بالخير والنماء والتنمية المستدامة .

كما قدم محافظ أسوان التهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، فضلاً عن جموع أبناء المجتمع الأسوانى بمختلف طوائفه وفئاته .

وأكد المحافظ أن عام 2026 يمثل عام الحصاد وجنى الثمار للعديد من المشروعات الخدمية والتنموية والإستثمارية التى تم تنفيذها وجارى إستكمالها بمختلف قطاعات العمل العام داخل مراكز ومدن محافظة أسوان ، والتى تستهدف إحداث نقلة نوعية ملموسة فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتلبية إحتياجاتهم ومتطلباتهم بما يواكب رؤية الدولة للتنمية الشاملة .

عام 2026

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن هذه المشروعات تعكس إهتمام القيادة السياسية بزهرة الجنوب ومكانتها التاريخية والسياحية ، وتساهم فى تحسين جودة الحياة للمواطن الأسوانى ، وتعزيز فرص الإستثمار ، ودعم البنية التحتية بما يحقق آمال وطموحات أبناء المحافظة العريقة .

ولفت المحافظ إلى أهمية مساندة ودعم المجتمع الأسوانى للجهود الحكومية ، والعمل بروح الفريق الواحد ، مع تكثيف المشاركة الإيجابية والبناءة من جميع فئات المجتمع للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة ، ولتظل دائماً فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها من داخل مصر وخارجها .