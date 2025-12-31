قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية 2026
بمناسبة رأس السنة 2026.. مواعيد جديدة لتشغيل المترو والقطار الخفيف
مصر جسر الطاقة بين إفريقيا وأوروبا.. تطورات مشاريع الربط الكهربائي خلال العام
حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين
نسبة إشغال 100%.. محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تتزين لاستقبال العام الجديد
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة مستقلة خاصة لمنطقة جرجوب الاقتصادية
لإبداء الرأي في إعدامه.. الجنايات تحيل «قاتل أطفال فيصل» إلى المفتي
الشرطة تنتشر بمحيط دور العبادة والمنشآت الهامة لتأمين احتفالات رأس السنة| فيديو
التعليم تناشد طلاب الدبلومات الفنية الإنتهاء من تسجيل الاستمارة قبل 21 يناير
الحكومة توافق على تحمل ضريبة دخول عروض الأفلام المشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لحاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف
محافظات

نائب محافظ أسوان يترأس لجنة إختيار نواب وسكرتيرى رؤساء المراكز والمدن

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للجنة المختصة لإختيار نواب وسكرتيرى رؤساء المراكز والمدن برئاسة المهندس عمرو لاشين ، وبعضوية اللواء ماهر هاشم السكرتير العام لإجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين لتولى هذه المهام الوظيفية خلال الفترة القادمة بمختلف المراكز والمدن.

وأثناء فعاليات لجنة الإختيار أكد المهندس عمرو لاشين على أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم إجراء التغييرات لإختيار قيادات ميدانية وقادرة على إقتحام المشاكل وسرعة التعامل معها لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

جهود متنوعة 

وأوضح بأن مهام هذه الوظائف يقتضى عدم الجلوس فى المكاتب المكيفة ، بل النزول إلى الشارع والتجاوب المباشر مع المطالب الجماهيرية الملحة للمواطن الأسوانى .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن جلسات المقابلات مع المرشحين يأتى فى إطار رؤية المحافظة لتجديد الدماء بقيادات وكوادر شابة قادرة على تحمل المسئوليات بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية ، موضحاً بأنه بنهاية جلسات مقابلات المرشحين لوظيفة نواب وسكرتيرى رؤساء المراكز والمدن تم إختبار 48 متقدم وذلك بعد إعلان إدارة الموارد البشرية عن المسابقة على الصفحة الرسمية للمحافظة خلال الفترة الماضية .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

