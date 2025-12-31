نائب محافظ أسوان يترأس لجنة إختيار نواب وسكرتيرى رؤساء المراكز والمدن

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للجنة المختصة لإختيار نواب وسكرتيرى رؤساء المراكز والمدن برئاسة المهندس عمرو لاشين ، وبعضوية اللواء ماهر هاشم السكرتير العام لإجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين لتولى هذه المهام الوظيفية خلال الفترة القادمة بمختلف المراكز والمدن.

وأثناء فعاليات لجنة الإختيار أكد المهندس عمرو لاشين على أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم إجراء التغييرات لإختيار قيادات ميدانية وقادرة على إقتحام المشاكل وسرعة التعامل معها لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

جهود متنوعة

وأوضح بأن مهام هذه الوظائف يقتضى عدم الجلوس فى المكاتب المكيفة ، بل النزول إلى الشارع والتجاوب المباشر مع المطالب الجماهيرية الملحة للمواطن الأسوانى .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن جلسات المقابلات مع المرشحين يأتى فى إطار رؤية المحافظة لتجديد الدماء بقيادات وكوادر شابة قادرة على تحمل المسئوليات بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية ، موضحاً بأنه بنهاية جلسات مقابلات المرشحين لوظيفة نواب وسكرتيرى رؤساء المراكز والمدن تم إختبار 48 متقدم وذلك بعد إعلان إدارة الموارد البشرية عن المسابقة على الصفحة الرسمية للمحافظة خلال الفترة الماضية .