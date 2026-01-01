قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

بالبيجامة..هنا الزاهد رفقة عائلتها احتفالا بقدوم 2026

هنا الزاهد رفقة عائلتها احتفالا بقدوم 2026
هنا الزاهد رفقة عائلتها احتفالا بقدوم 2026
رنا عصمت

نشرت الفنانةهنا الزاهد صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

هنا الزاهد مع عائلتها احتفالا برأس السنة..

 

وظهرت هنا رفقة والدتها وأشقائها فرح و نور الزاهد بالبيجامات الحمراء احتفالا برأس السنة.

May be an image of christmas tree

وتتميز هنا الزاهد بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هنا،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

هنا الزاهد تتصدر التريند..

النجمة هنا الزاهد تصدرت التريند خلال الساعات القليلة الماضية، تزامناً مع نشرها بعض من صورها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، حيث تعد النجمة من أشهر النجوم استخداماً للتطبيق الخاص بالصور، حيث إنها حصدت أكثر من ثلاثة ملايين لايك في آخر 6 صور نشرتها خلال الفترة الأخيرة.

وفى سياق آخر، سبق وأعلنت منصة يانجو بلاى عرض فيلم الشاطر بطولة النجم أمير كرارة والنجمة هنا الزاهد، 13 نوفمبر الماضي، من إخراج أحمد الجندى، ومن المتوقع أن تعرض مسلسل 2 قهوة للفنانين أحمد فهمى ومرام على خلال الفترة المقبلة.

ويأتى عرض فيلم الشاطر على المنصة بعدما عرض فى السينمات، حيث ظل متواجدا حتى الآن فى شباك التذاكر، لأكثر من 4 أشهر، ومن المتوقع سحبه من السينمات آخر الاسبوع الجارى، إذ حقق اكثر من 115 مليون.

 

