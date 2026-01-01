بنمو 44% .. تعويضات التأمين التجاري تسجل 46 مليار جنيه خلال 10 أشهر

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نمو التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التجاري في مصر خلال الـ 10 أشهر من العام الجاري 2025 بنسبة 44%.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حصل عليه “صدى البلد”، أن الشركات دفعت تعويضات تأمينية للنشاط التأمين التجاري بقيمة 45.9 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2025 مقابل 31.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2024، بارتفاع 44 %، على أساس سنوي.

فيما ارتفعت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 83.6%، لتسجل 6.8 مليار جنيه خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2025 مقارنة بـ 3.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

قيمة التعويضات

وشهدت التعويضات التي دفعتها شركات التأمين ارتفعا ملحوظا خلال خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2025 لتسجل 52.8 مليار جنيه مقابل 35.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 48.2%.

وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 25.6 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2025 مقارنة 17مليار جنيه بنمو 51.4 % خلال نفس الفترة من العام 2024.



وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 45.4 %، لتسجل 27.2 مليار جنيه خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2025، مقارنة 18.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.