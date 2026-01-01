قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فلسطين.. إصابة 11 شخصاً في انفجار بأحد المحال التجارية في الناصرة
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط فى فنزويلا
العالم يودع 2025 ويستقبل 2026 بالألعاب النارية والطائرات المسيرة.. واحتفالات تحت ظلال الأمن والحزن
السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد.. الأثنين القادم
ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد
دعاء دخول العام الجديد .. كلمات مستجابة بأول فجر في 2026
مكفرات الذنوب العشرة في رأس السنة .. اغسل ذنوبك في دقائق مع بداية العام الجديد
بنمو 44% .. تعويضات التأمين التجاري تسجل 46 مليار جنيه خلال 10 أشهر
الأرخص في المجموعة.. سعر ومواصفات بي إم دبليو 118 ‏الهاتشباك في مصر
أكبر عملية سطو على البنوك في تاريخ ألمانيا الحديث.. لصوص يسرقون الملايين
دعاء للميت في العام الجديد .. يفرح به المتوفى ويضيء قبره ويدخله الجنة
دعاء الفرج لأهالينا في غزة في العام الجديد .. رددوه يُبدل الله أحزانهم أفراحاً وينصرهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بنمو 44% .. تعويضات التأمين التجاري تسجل 46 مليار جنيه خلال 10 أشهر

الرقابة المالية
الرقابة المالية
علياء فوزى

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نمو التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط  التأمين التجاري في مصر خلال الـ 10 أشهر  من العام الجاري 2025 بنسبة 44%.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حصل عليه “صدى البلد”، أن الشركات  دفعت تعويضات تأمينية للنشاط التأمين التجاري بقيمة 45.9 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2025 مقابل 31.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2024، بارتفاع 44 %، على أساس سنوي.

فيما ارتفعت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 83.6%، لتسجل 6.8 مليار جنيه خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2025 مقارنة بـ 3.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

قيمة التعويضات

وشهدت التعويضات التي دفعتها شركات التأمين ارتفعا ملحوظا خلال خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2025 لتسجل  52.8 مليار جنيه مقابل 35.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو  48.2%.

 

وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 25.6 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2025 مقارنة 17مليار جنيه بنمو 51.4 % خلال نفس الفترة من العام 2024.
 

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 45.4 %، لتسجل 27.2 مليار جنيه خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2025، مقارنة 18.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام  2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

 

هيئة الرقابة المالية تعويضات تأمينية التعويضات شركات التأمين التأمين التجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

معاشات يناير 2026

الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حالة الطقس

خريطة الأمطار والظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الرئيس الروسي

مستشار بوتين السابق: الهجوم على المقر الرئاسي يقوّض المفاوضات مع أوكرانيا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية لا يوجد فيها تقييم به مجاملة إطلاقا.. أحمد موسى يكشف حقيقة تصريحات رفع أسعار تذاكر المترو من 8 إلى 10 جنيهات

البرج الأيقوني

احتفالا بعام 2026.. علم مصر يزين البرج الأيقوني بالعاصمة الجديدة

بالصور

أفضل سيارة مستعملة اقتصادية للسيدات في مصر

شيفروليه أفيو موديل 2010
شيفروليه أفيو موديل 2010
شيفروليه أفيو موديل 2010

الأرخص في المجموعة.. سعر ومواصفات بي إم دبليو 118 ‏الهاتشباك في مصر

بي إم دبليو 118
بي إم دبليو 118
بي إم دبليو 118

بالبيجامة..هنا الزاهد رفقة عائلتها احتفالا بقدوم 2026

هنا الزاهد رفقة عائلتها احتفالا بقدوم 2026
هنا الزاهد رفقة عائلتها احتفالا بقدوم 2026
هنا الزاهد رفقة عائلتها احتفالا بقدوم 2026

وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة

وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-
وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-
وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-

فيديو

طارق جميل

انفصال مهني بعد 14 عامًا.. طارق جميل سعيد ينهي علاقته القانونية بعمرو أديب

طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

على طريقة فيلم Home Alone.. طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

نادر أبو الليف

أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد