بنمو 42.6%.. الرقابة المالية: الشركات منحت 25.7 مليار جنيه تعويضات للتأمين التجاري

ارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، بنسبة 42.6% على أساس سنوي.

وأوضحت أحدث تقارير صادرة عن هيئة الرقابة المالية، أن تعويضات نشاط التأمين التجاري سجلت 25.7 مليار جنيه في النصف الأول من العام الجاري 2025، مقابل 18 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024.

وصعدت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 61.8%، لتسجل 3 مليار جنيه خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام 2025 مقارنة بـ 1.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

إجمالي التعويضات في 6 أشهر

وعوضت شركات التأمين في مصر، عملائها، خلال الـ 6 أشهر من العام الجاري 2025، بنحو 29 مليار جنيه تعويضات مقابل 20 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو 44.5%

وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 13.9 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يونيو 2025 مقارنة 9.7 مليار جنيه بنمو 43.6% خلال نفس الفترة من العام 2024.

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 45.3%، لتسجل 14.9 مليار جنيه خلال الـ6 أشهر الأولى من العام 2025، مقارنة بـ 10.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

إجمالي التعويضات في العام 2024

وسجلت إجمالي التعويضات التي منحتها شركات التأمين في مصر لعملائها خلال العام الماضي نحو 36.7 مليار جنيه مقابل 27.3 مليار جنيه في العام 2023، بنسبة زيادةحوالي 34.3%، والتي تفوق متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي التعويضات المسددة الذي بلغ نحو 15%، خلال الأعوام المالية من عام 2019 حتى 2023، وفقا لما أعلنته هيئة الرقابة المالية.