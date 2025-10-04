قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
‏6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة وضمان السلامة على الطريق .. تعرف عليها
ترامب يعترف للمرة الأولى: نتنياهو بالغ في حربه ضد غـ زة
عاكسها وضربها.. شاب يتعدى على فتاة وسط الشارع
نزال: خطة ترامب تؤجل الاعتراف بدولة فلسطين رغم دعم دول كبرى
كوكا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى كهرباء الإسماعيلية بالدوري
خناقة في مستشفى عام.. تفاصيل هجوم أهل مريض على ممرضة أثناء عملها بسوهاج
ترامب: أبلغت نتنياهو بعدم وجود بديل عن الموافقة على اتفاق السلام
مظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
لتحقيق أقصى استفادة.. فتح بوابات خزان أسوان لتصريف مياه الفيضانا..شاهد
الوطنية للانتخابات: هدفنا الأساسي جعل اقتراع الناخب تجربة وطنية تدعو للفخر
القوات الأمنية الصومالية تُحبط هجوما إرهابيا استهدف مقرا تابعا لجهاز المخابرات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الرقابة المالية: 29 مليار جنيه تعويضات نشاط التأمين في 6 أشهر

علياء فوزى

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن نمو التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال الـ 6 أشهر من العام الجاري 2025 بنسبة 44.5%.

أوضحت هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 28.9 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يونيو 2025  مقابل 20 مليار جنيه خلال نفس الفترة  من العام السابق.

تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 13.9 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يونيو 2025 مقارنة 9.7 مليار جنيه بنمو 43.6 % خلال نفس الفترة من العام 2024.

تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

ارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 45.3 %، لتسجل 14.9 مليار جنيه خلال الـ6 أشهر الأولى من العام  2025، مقارنة بـ 10.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام  2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري بنسبة 42.6% خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، لتسجل 25.7 مليار مقابل 18 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2024.

صعدت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 61.8 %، لتسجل 3 مليار جنيه خلال الـ6 أشهر الأولى من العام 2025 مقارنة بـ 1.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

حسام داغر ومحمد ممدوح

حسام داغر يطلق برنامج شقة التعاون ويستضيف محمد ممدوح في أولى الحلقات

داليا البحيري

بفستان أسود أنيق.. أحدث ظهور لـ داليا البحيري

مهرجان الإسكندرية السينمائي

تكريم المخرج الفرنسي جون بير أمريس في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

‏6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة وضمان السلامة على الطريق .. تعرف عليها

إطارات السيارة
إطارات السيارة
إطارات السيارة

أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

بالرغم من التراجع الشهري.. ‏BYD‏ تحقق نمو 18.6% في مبيعات سياراتها ‏‏2025‏

شركة بي واي دي
شركة بي واي دي
شركة بي واي دي

أخبار السيارات| 400 ألف سيارة كيا معرضة لخطر الاحتراق فجأة.. و3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

توقعات ليلى عبد اللطيف

إبعدي عنها يا وليه.. رسالة عنيفة من شقيق ياسمين عبد العزيز لخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

