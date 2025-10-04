الرقابة المالية: 29 مليار جنيه تعويضات نشاط التأمين في 6 أشهر

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن نمو التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال الـ 6 أشهر من العام الجاري 2025 بنسبة 44.5%.

أوضحت هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 28.9 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يونيو 2025 مقابل 20 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 13.9 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يونيو 2025 مقارنة 9.7 مليار جنيه بنمو 43.6 % خلال نفس الفترة من العام 2024.

تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

ارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 45.3 %، لتسجل 14.9 مليار جنيه خلال الـ6 أشهر الأولى من العام 2025، مقارنة بـ 10.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري بنسبة 42.6% خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، لتسجل 25.7 مليار مقابل 18 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2024.

صعدت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 61.8 %، لتسجل 3 مليار جنيه خلال الـ6 أشهر الأولى من العام 2025 مقارنة بـ 1.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.