الرقابة المالية: 773 مليار جنيه تمويلات من جهات خاضعة بنهاية يوليو

كشفت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 773 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نهاية شهر يوليو 2025

وجاءت التمويلات للأنشطة كالتالى:

سجلت قيمة إصدارات الأسهم نحو 431.4 مليار جنيه خلال السبعة الأشهر الأولى من العام

53.4 مليار جنيه، وبلغت قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 53.4 مليار جنيه، فيما وصلت قيمة عقود التأجير التمويلي تمويلى 92.1 مليار جنيه.

وسجلت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نحو 57.9 مليار جنيه، واستحوذ نشاط التمويل الاستهلاكي على 47.4 مليار جنيه.

وبلغت قيمة الأوراق المخصمة نحو 67.8 مليار جنيه، فيما استحوذ عملاء التمويل العقاري على 23.1 مليار جنيه.