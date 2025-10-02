قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إرهاب إعلامي.. ميدو يوجه رسالة للخطيب وحسين لبيب: أوقفوا المهزلة دي
تعرف على قائمة محمود الخطيب بانتخابات الأهلي
بمبادرة إنسانية.. ناهد السباعي تدعم محاربات سرطان الثدي في شهر أكتوبر بالأقصر
بطولة العالم لكرة اليد .. صدام قوي بين برشلونة وفيزبريم بآيادي مصرية
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2 أكتوبر وسط توقعات خفض الفائدة
مصر تتقدم 3 مراكز في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.. إنفوجراف
عبد الوهاب عبد الرازق: الرئيس السيسي لم يغفل عن بناء الإنسان المصري
هدنة على المحك| إيران تضع سيناريوهات الحرب القادمة مع إسرائيل.. تقرير
مواعيد مباراتي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب
ماجد سامي: تمنيت لزيزو اللعب بالخارج وبإمكانه الوصول للدوري الإنجليزي
اقتصاد

الرقابة المالية: 773 مليار جنيه تمويلات من جهات خاضعة بنهاية يوليو

الرقابة المالية
الرقابة المالية
علياء فوزى

كشفت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 773 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نهاية شهر يوليو 2025

 وجاءت التمويلات للأنشطة كالتالى:   
سجلت قيمة إصدارات الأسهم نحو 431.4 مليار جنيه خلال السبعة الأشهر الأولى من العام
53.4 مليار جنيه، وبلغت قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 53.4 مليار جنيه، فيما وصلت قيمة عقود التأجير التمويلي تمويلى 92.1 مليار جنيه.

وسجلت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نحو 57.9 مليار جنيه، واستحوذ نشاط التمويل الاستهلاكي على 47.4 مليار جنيه.

وبلغت قيمة الأوراق المخصمة نحو 67.8 مليار جنيه، فيما استحوذ عملاء التمويل العقاري على 23.1 مليار جنيه.

رقابة مالية تمويل العقاري التمويل النشاط

