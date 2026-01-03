إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص بالقدس.. وقوات الاحتلال تقتحم عدة قرى في رام الله والبيرة

أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في بلدة الرام، شمال شرق القدس المحتلة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال عددا من القرى في محافظة رام الله والبيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن مصادر أمنية قولها، إن مواطنين أصيبا برصاص قوات الاحتلال، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة الرام، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وتشهد بلدة الرام إصابات متكررة في صفوف الفلسطينيين جراء إطلاق الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط على الشبان والعمال قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، في ظل إجراءات مشددة وملاحقات يومية تهدد حياتهم.

وفي السياق، أفاد رئيس مجلس قروي المغير، أمين أبو عليا، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية المغير وسط إطلاق قنابل الغاز السام، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات.

كما ذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى كفر نعمة ودير قديس غرب رام الله ومزارع النوباني وعبوين شمالا، دون الإبلاغ عن اعتقالات أو مداهمات.