الصين تصعّد لهجتها : الضربات الأمريكية على فنزويلا انتهاك صارخ للقانون الدولي
عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت
تريليون جنيه لتطوير الصحة منذ 2014.. و15 مبادرة رئاسية قدمت 244 مليون خدمة للمواطنين
فرنسا تنتقد اعتقال مادورو.. العملية العسكرية تتعارض مع القانون الدولي
52 ألف نشاط طلابي في عام واحد.. حصاد حافل للجامعات المصرية خلال 2025
الخارجية الروسية تنفي وجود نائبة الرئيس الفنزويلي في البلاد
رئيس الشرطة الفيدرالية البرازيلية: فنزويلا أغلقت حدودها مع البرازيل
سعر الذهب الآن في مصر
قرار رئاسي مرتقب بتعيين 28 عضوا في برلمان 2026.. تفاصيل
ترامب: لن نسمح لشخص يسير على خطى سلفه بتولي القيادة في فنزويلا
ترامب يكشف تفاصيل عملية مادورو: إصابات محدودة وخيارات مفتوحة لمستقبل فنزويلا
هنلعب بتواضع.. أول تعليق من الركراكي بشأن مواجهة تنزانيا في أمم إفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي.. وصفة صحية وشهية

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
آية التيجي

تسعى كثير من السيدات للبحث عن وصفات صحية ولذيذة في نفس الوقت، وتعتبر طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن من الوصفات الخفيف  والصحية.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي، لتتمكن كل ربة منزل من تحضير وجبة منخفضة الدهون، مع الحفاظ على الطعم الرائع والقوام الشهي.

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي

مكونات كفتة الفراخ في الفرن
500 جرام صدور فراخ مفرومة
بصلة صغيرة مفرومة ناعم
2 فص ثوم مهروس
نصف كوب بقدونس مفروم
1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
1 ملعقة صغيرة بابريكا
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
2 ملعقة كبيرة بقسماط أو شوفان مطحون

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي

طريقة تحضير كفتة الفراخ في الفرن

ـ تحضير الخليط: اخلطي صدور الفراخ المفرومة مع البصل، الثوم، البقدونس، البهارات، الملح والفلفل حتى تتجانس المكونات.

ـ إضافة البقسماط: أضيفي البقسماط تدريجيًا للحصول على خليط متماسك يسهل تشكيله.

ـ تشكيل الكفتة: شكلي الكفتة على شكل أسطوانات أو أقراص صغيرة ورصيها في صينية فرن مدهونة بزيت الزيتون أو مغطاة بورق الزبدة.

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي

ـ الطهي في الفرن: سخني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية، ثم ضعي الصينية لمدة 20–25 دقيقة، مع تقليب الكفتة في منتصف الوقت حتى تتحمر جيدًا.

ـ التقديم: قدمي الكفتة مع سلطة خضراء، أرز بالشعيرية، أو كوجبة صحية للأطفال.

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي

نصائح الشيف فاطمة أبو حاتي لتحضير كفتة الفراخ

ـ إضافة خضروات مبشورة مثل الجزر أو الكوسة يعطي طعمًا ولونًا صحيًا للكفتة.

ـ دهن الكفتة قليلًا بزيت الزيتون قبل الفرن يساعد على الحصول على لون ذهبي جميل.

ـ يمكن تقديمها كوجبة رئيسية أو في سندوتشات صحية للأطفال.

